Honda відродила модель Insight у форматі електричного кросовера (фото)
Honda представила нову модель Honda Insight для японського ринку. Якщо раніше це ім’я використовували для гібридних хетчбеків і седанів, то тепер Insight перетворився на електричний кросовер.
Фактично новинка є перейменованою версією електрокросовера Honda e: NS2, який виробляється в Китаї на спільному підприємстві з Dongfeng Motor. Саме цю модель Honda вирішила вивести на японський ринок під знайомим ім’ям.
Довжина кросовера становить 4788 мм, а колісна база — 2735 мм. Електромобіль оснащений переднім електродвигуном потужністю 201 к.с. та батареєю ємністю 68,8 кВт·год виробництва CATL. За китайським циклом CLTC запас ходу сягає 545 км, тоді як за більш реалістичним стандартом WLTC він становить близько 500 км.
Для японського ринку автомобіль отримав праворульне виконання. У зовнішності вирізняються світлодіодна оптика з підсвіченим логотипом Honda, приховані дверні ручки та 18-дюймові колісні диски. У режимі Sport активуються синтетичні звукові ефекти, що імітують роботу двигуна.
У салоні встановлено великий центральний дисплей мультимедійної системи, аудіосистему Bose із 12 динаміками та цифрове дзеркало заднього виду з вбудованим відеореєстратором. Також передбачені панорамний люк у даху та проєкційний дисплей.
Попри запуск новинки, компанія не розраховує на високі продажі. У Японії електромобілі займають менш ніж 2% автомобільного ринку, тому Honda планує реалізовувати приблизно 3 тисячі кросоверів Insight на рік. Прийом замовлень на модель відкриють уже в березні.
