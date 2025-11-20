0 800 307 555
Трамп пропонує запровадити у США «федеральний стандарт» для штучного інтелекту

Технології&Авто
276
Президент США Дональд Трамп заявив, що варто запровадити єдиний «федеральний стандарт» регулювання штучного інтелекту, оскільки надмірне втручання окремих штатів може загальмувати розвиток галузі.
Про це голова Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.
Згідно з його словами, інвестиції в штучний інтелект роблять економіку США «найгарячішою у світі», але різні регуляторні підходи на рівні штатів створюють «ризики для цього двигуна зростання».
Читайте також
Трамп також заявив, що деякі штати намагаються нав’язувати власні ідеологічні підходи моделям штучного інтелекту, що, на його думку, може призвести до появи «ідеологізованого ШІ».
Американський лідер наполягає, що Сполученим Штатам потрібен єдиний федеральний підхід.
«Ми повинні мати єдиний федеральний стандарт замість мозаїки з 50 регуляторних режимів штатів. Ми можемо зробити це таким чином, щоб захистити дітей і запобігти цензурі!», — заявив президент.
За матеріалами:
Слово і Діло
