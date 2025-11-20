Google представила Gemini 3: нове покоління штучного інтелекту з рекордними можливостями
Google оголосила про запуск Gemini 3 — найінтелектуальнішої моделі в історії компанії, що поєднує передові можливості мультимодального аналізу, поглибленого міркування та автономної роботи агентів. Нова модель стає основою оновленої AI-екосистеми Google, доступної у Пошуку, застосунку Gemini, Google Cloud і розробницьких інструментах.
Новий етап в розвитку Gemini
Gemini 3 розроблена командою Google DeepMind та представляє наступний етап у розвитку AGI-орієнтованих систем. Модель успадкувала ключові переваги попередніх поколінь — мультимодальність, довгий контекст і покращену здатність до міркування — та суттєво їх розширила.
Модель Gemini 3 отримала низку вдосконалень, зокрема поглиблене логічне міркування, точнішу роботу з текстом, зображеннями, відео, аудіо та кодом, розширені агентні можливості, новий режим Deep Think для розв’язання складних задач і поліпшене розуміння намірів користувача; вже зараз її інтегровано в Google Search у режимі AI Mode, застосунок Gemini, розробницькі інструменти та платформу Google Antigravity.
Gemini 3 Deep Think: режим для найскладніших завдань
Gemini 3 Deep Think — це вдосконалений режим міркування для найскладніших інтелектуальних завдань, який демонструє підвищені результати: 41% у Humanity’s Last Exam, 93,8% у GPQA Diamond та рекордні 45,1% у ARC-AGI-2 з доступом до коду, що свідчить про здатність моделі розв’язувати нові та нетипові задачі. Наразі режим доступний лише тестерам безпеки й буде відкритий пізніше для підписників Google AI Ultra.
