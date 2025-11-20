0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Google представила Gemini 3: нове покоління штучного інтелекту з рекордними можливостями

Технології&Авто
656
Google представила Gemini 3: нове покоління штучного інтелекту з рекордними можливостями
Google представила Gemini 3: нове покоління штучного інтелекту з рекордними можливостями
Google оголосила про запуск Gemini 3 — найінтелектуальнішої моделі в історії компанії, що поєднує передові можливості мульти­модального аналізу, поглибленого міркування та автономної роботи агентів. Нова модель стає основою оновленої AI-екосистеми Google, доступної у Пошуку, застосунку Gemini, Google Cloud і розробницьких інструментах.

Новий етап в розвитку Gemini

Gemini 3 розроблена командою Google DeepMind та представляє наступний етап у розвитку AGI-орієнтованих систем. Модель успадкувала ключові переваги попередніх поколінь — мультимодальність, довгий контекст і покращену здатність до міркування — та суттєво їх розширила.
Модель Gemini 3 отримала низку вдосконалень, зокрема поглиблене логічне міркування, точнішу роботу з текстом, зображеннями, відео, аудіо та кодом, розширені агентні можливості, новий режим Deep Think для розв’язання складних задач і поліпшене розуміння намірів користувача; вже зараз її інтегровано в Google Search у режимі AI Mode, застосунок Gemini, розробницькі інструменти та платформу Google Antigravity.

Gemini 3 Deep Think: режим для найскладніших завдань

Gemini 3 Deep Think — це вдосконалений режим міркування для найскладніших інтелектуальних завдань, який демонструє підвищені результати: 41% у Humanity’s Last Exam, 93,8% у GPQA Diamond та рекордні 45,1% у ARC-AGI-2 з доступом до коду, що свідчить про здатність моделі розв’язувати нові та нетипові задачі. Наразі режим доступний лише тестерам безпеки й буде відкритий пізніше для підписників Google AI Ultra.
За матеріалами:
double.news
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems