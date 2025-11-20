0 800 307 555
MG представила електрокросовер S6

MG представила новий кросовер S6 EV, який має стати конкурентом Skoda Enyaq. Модель побудована на модульній платформі Modular Scalable Platform і фактично є збільшеною версією S5 EV, орієнтованою на практичність та простір.
У Великій Британії новинка буде доступна у двох силових конфігураціях. Базова Long Range оснащена заднім приводом, електромотором на 241 к.с. і 350 Нм крутного моменту та забезпечує запас ходу близько 530 км. Потужніша Dual Motor має два електромотори, повний привід, 356 к.с., 539 Нм та запас ходу 484 км. У звичайних режимах повнопривідна версія працює як задньопривідна, задіюючи передній мотор лише за необхідності.
Обидві модифікації отримали батарею NMC ємністю 77 кВт·год із підтримкою швидкої зарядки до 144 кВт. Перехід з 10% до 80% займає приблизно 38 хвилин.
В салоні автомобіля встановлені 10,25-дюймова цифрова панель приладів та 12,8-дюймовий інфотейнмент-екран із підтримкою бездротових Apple CarPlay та Android Auto. Топова комплектація Trophy також пропонує проєкційний дисплей.
Об’єм багажника складає 674 літри зі складеними спинками другого ряду та 1910 літрів у вантажному режимі, а під капотом є додатковий відсік на 124 літри.
Зовні MG S6 EV нагадує молодшу модель S5 EV, зокрема завдяки високим денним ходовим вогням та дворівневій передній частині, натхненній родстером MG Cyberster. Активні заслінки на решітці та аеродинамічні ковпаки коліс, за словами виробника, додають близько 30 миль до запасу ходу.
Новинка позиціонується як більш доступна альтернатива європейським електрокросоверам: стартова ціна £37 995 на ринку Великої Британії нижча за мінімальну вартість Skoda Enyaq (£39 010). Версія Long Range Trophy коштує £40 995, а топова Dual Motor Trophy — £43 995.
