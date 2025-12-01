Скільки авто українці щотижня купують на аукціонах США (інфографіка) Сьогодні 20:03 — Технології&Авто

Скільки авто українці щотижня купують на аукціонах США (інфографіка)

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували дані сервісу AutoAstat щодо того, як українські дилери та приватні замовники купували транспортні засоби на страхових аукціонах США та Канади (Copart, IAAI та інших) за останні 20 тижнів.

Цей показник вважають важливим випереджальним індикатором, адже він демонструє реальний стан попиту за 2 або 3 місяці до того, як автомобілі перетнуть кордон України та з’являться у статистиці перших реєстрацій МВС.

У середньому український ринок формує стабільний попит на рівні 1300 або 1400 авто на тиждень. Водночас динаміка характеризується значною волатильністю від пікових значень у майже 1500 авто до різких спадів до 800 одиниць. Причини таких змін пояснив експерт Інституту досліджень авторинку Остап Новицький.

Інфографіка: eauto.org.ua

Вплив американських свят

За словами експерта, графік нагадує американські гірки, але всі коливання мають логічні пояснення. Перші два провали пов’язані з американськими святами. Подія A на 27 тижні — День Незалежності США. Подія B на 36 тижні — День праці. У ці періоди аукціони працюють в обмеженому режимі, кількість лотів зменшується, а логістика сповільнюється. У результаті українські покупці фізично купують менше через мінімальну пропозицію.

Підготовка до завершення пільг

Пікові значення на 41 і 42 тижнях, коли було придбано майже 1400 авто, пов’язані з активністю покупців електромобілів. Вона зросла перед логістичним дедлайном. Доставка авто зі США займає близько 2 місяців або більше. Щоб привезти електромобіль до 31 грудня 2025 року, поки діє нульова ставка ПДВ, покупці мали завершити торги приблизно до середини жовтня.

Спад через невизначеність і інформаційний шум

Найнижчі показники на 43 і 44 тижнях, коли було придбано 826 авто, спричинили два чинники. По-перше, можливість встигнути до завершення пільг фактично зникла, оскільки авто, придбані в цей період, прибули б уже в січні 2026 року.

По-друге, 22 жовтня у медіа з’явилися новини про можливе продовження пільг на розмитнення та швидке спростування цієї інформації профільним комітетом. Невизначеність щодо ПДВ змусила покупців призупинити рішення, оскільки існувала ймовірність подорожчання авто щонайменше на 20%.

Із 45 тижня попит почав відновлюватися. Ринок адаптувався, емоційний фон стабілізувався, а інтерес покупців, ймовірно, змістився у бік авто з ДВЗ, для яких дата доставки не є критичною.

Нагадаємо, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев раніше заявляв , що Верховна Рада не буде продовжувати на 2026 рік податкові пільги, які звільняють імпорт електромобілів в Україну від сплати ПДВ і мита.

Він зазначав, що лобісти, пов’язані з імпортерами електромобілів, намагалися включити відповідну правку під час розгляду держбюджету у першому читанні. За його словами, ухвалення такої норми призвело б до втрати державним бюджетом близько 30 млрд грн. Ця сума пропорційна з додатковими надходженнями від банківського сектору.

Засновник Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький розповідав , що в разі скасування пільг ціни на електромобілі можуть зрости до 40%, а ринок впаде приблизно на 30%.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.