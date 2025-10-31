Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг та що буде з ринком Сьогодні 19:03 — Технології&Авто

Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг та що буде з ринком

Верховна Рада у першому читанні ухвалила проєкт бюджету на 2026 рік, яким, зокрема, доручила Кабінету Міністрів розглянути можливість продовжити до кінця 2026 року податкові пільги на ввезення електромобілів. Водночас народні депутати прогнозують, що ця правка буде відхилена, і тоді імпорт електрокарів оподатковуватиметься на загальних умовах.

ціни на електромобілі можуть зрости до 40%, а ринок впаде приблизно на 30%. Засновник Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький у коментарі УНН зазначив , що у разі скасування пільг

Як з’явилися податкові пільги

Ще у 2017 році Верховна Рада ухвалила закон, який звільнив від сплати податку на додану вартість операції з ввезення в Україну транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами.

Таким чином, електромобілі звільнили від сплати мита (10% від вартості авто) та ПДВ (20%). Єдиною додатковою витратою залишився акциз 1 євро за кожну кіловат-годину ємності батареї, що зазвичай не перевищує 100 євро.

Ця норма мала діяти до кінця 2018 року, проте Рада неодноразово продовжувала пільговий період. Зокрема, у 2024 році парламентарі подовжили її дію до 1 січня 2026 року.

22 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт держбюджету на 2026 рік. Депутати підтримали правку № 1061, якою пропонується продовжити пільгове оподаткування до 1 січня 2027 року, хоча профільний комітет її відхилив.

Це рішення поки не остаточне. Воно є лише пропозицією до уряду під час формування бюджету на наступний рік. Саме Кабінет Міністрів визначить, чи буде включено цю правку до другого читання. Нардепи прогнозують, що Міністерство фінансів може її відхилити.

Що станеться, якщо пільги скасують

За словами Станіслава Бучацького, нинішній обсяг імпорту електромобілів став можливим саме завдяки «нульовому розмитненню», тобто відсутності ПДВ, мита та зниженого акцизу.

«Тому сказати, що бюджет втрачає кошти через нульове оподаткування, складно. Якщо припустити, що в місяць завозять близько 10 тисяч електромобілів, то за наявності податків ця кількість була б значно меншою», — зазначив він.

Експерт наголосив, що ніхто не проводив детальних економічних розрахунків щодо того, скільки саме бюджет втрачає на пільговому розмитненні.

Читайте також У Раді розповіли, чи продовжуватимуть податкові пільги на імпорт електромобілів на 2026 рік

На його думку, питання доходів держави після скасування пільг потрібно пов’язувати з тим, чи залишиться ринок стабільним.

«Бюджет отримає додаткові надходження лише за умови, що імпорт електромобілів збережеться хоча б у певних обсягах. Але якщо запровадять ПДВ, ціна зросте мінімум на 20%, а разом із супутніми витратами — на 30−40%. Вища ціна зменшить інтерес покупців, що призведе до падіння ринку десь на 30−40%. Може бути і так, що покупці обиратимуть дешевші або старіші авто, і тоді знизиться якість пропонованих автомобілів», — пояснив Бучацький.

Можливі наслідки для ринку

Фахівець вважає, що важко оцінити, скільки отримає бюджет у разі відхилення правки, адже все покаже практика.

«Ми це побачимо з нового року, якщо ПДВ повернуть. Можливо, бюджет отримає якусь суму, але покупці, які розглядали електромобіль як економніший варіант, можуть відмовитися від цієї ідеї й обрати автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння», — зауважив він.

Бучацький підкреслив, що повне скасування пільг — не єдине рішення.

Читайте також Світовий ринок електромобілів встановив історичний рекорд продажів

«Не обов’язково залишати нульове розмитнення, але треба розробити раціональну формулу. Не можна просто бездумно повернути ПДВ. Питання не лише в електромобілях, в Україні загалом нелогічна система оподаткування автомобілів. Це варто вирішувати комплексно, створивши адекватні умови для всіх авто — незалежно від типу двигуна. Якщо нічого не змінити, то після повернення ПДВ ринок упаде, імпорт скоротиться, а люди знову обиратимуть авто з ДВЗ. І не факт, що це буде вигідно бюджету чи країні в цілому», — підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Інститут досліджень авторинку писав , що за підсумками вересня сумарний обсяг сегмента легкових електромобілів в Україні становив рекордні 12,1 тис., що на 5,9% більше, ніж було у серпні, та на 89,2% більше відносно вересня-2024.

👉 Долучайтеся до нашої спільноти у Facebook, Instagram та Telegram.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.