Що чекає на український авторинок у 2026 році: електроавто, ГБО, пальне Сьогодні 19:04 — Технології&Авто

Що чекає на український авторинок у 2026 році: електроавто, ГБО, пальне

Головний прогноз на 2026 рік — стабільність. Ми не очікуємо ні різкого зростання, ні обвалу загальної кількості угод у більшості сегментів. Ринок тримають два протилежні фактори.

З одного боку, потреба в мобільності нікуди не зникає — автомобіль в Україні залишається необхідністю.

З іншого — купівельна спроможність тисне вниз: інфляція та невизначеність змушують людей відкладати великі покупки.

У результаті — не стагнація і не зростання, а плато. Машини продаватимуться, угоди відбуватимуться, але рекорди наразі відкладаються.

Сегмент електромобілів

З 1 січня повертається ПДВ на їхнє розмитнення та постачання. Очікування цієї події спровокувало справжню істерію в листопаді-грудні року, що минає. Дефіцит «зелених» номерних знаків та черги в сервісних центрах МВС, які займають ще звечора — це спроба бізнесу та громадян «застрибнути в останній вагон». Імпортери масово реєструють завезені авто на фізичних осіб, щоб зафіксувати ціну без податку.

Що буде далі:

Провал у першому кварталі. Січень та лютий покажуть різке падіння продажів. Всі, хто планував покупку, зробили це у грудні. Ринок потребуватиме часу, щоб оговтатися від перенасичення.

Січень та лютий покажуть різке падіння продажів. Всі, хто планував покупку, зробили це у грудні. Ринок потребуватиме часу, щоб оговтатися від перенасичення. Цінова турбулентність. Теоретично, ціни мають зрости на 20% (розмір ПДВ). Але на практиці ми побачимо «цінові гойдалки». Ринок перенасичений ввезеними раніше машинами. Продавці будуть змушені демпінгувати через високу конкуренцію.

Теоретично, ціни мають зрости на 20% (розмір ПДВ). Але на практиці ми побачимо «цінові гойдалки». Ринок перенасичений ввезеними раніше машинами. Продавці будуть змушені демпінгувати через високу конкуренцію. Стабілізація. До середини року ситуація вирівняється, і ціни зафіксуються на новому, вищому рівні (+20%).

Ціни на вторинному ринку

Для автомобілів з ДВЗ (бензин/дизель/ГБО) передумов для різких стрибків цін немає. Світові аукціони не демонструють суттєвого падіння вартості лотів, логістика налагоджена і стабільна. Тому вартість вживаних авто в Україні буде змінюватися лише в межах сезонних коливань та природного старіння конкретних моделей.

Єдиним фактором ризику тут є курс валют . Вторинний ринок в Україні досі ментально прив’язаний до долара. Якщо гривня буде стабільною, цінники в еквіваленті також не зміняться.

Пальне та ГБО

А от ринок ГБО чекають непрості часи. Зменшення розриву в ціні між бензином та автогазом робить встановлення газобалонного обладнання економічно невиправданим для пересічного водія. Якщо раніше ГБО «відбивалося» за рік, то тепер, коли економія становить умовні 100 грн на 100 км, сенс інвестувати $500−800 в обладнання зникає.

Прогнозують скорочення кількості нових інсталяцій ГБО. Газ залишиться цікавим лише для комерційного транспорту та таксі з величезними пробігами.

Також це поповнить кластер машин з низькою ліквідністю, старих конструкцій, або й новіших, здебільшого «американців» з об’ємистими двигунами, для яких пропан-бутанова суміш як пальне була не опцією, а порятунком. Тепер же лише одиниці купуватимуть легковики з 4−6-літровими двигунами, і значно менше охочих буде на авто з «атмосферниками» 2,5−3 л. Доведеться «приймати» (як це свого часу було з дизелями) турбіни, складну електроніку, пряме впорскування.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.