Китай забороняє дверні ручки у стилі Tesla — причини Сьогодні 07:33 — Технології&Авто

Китай запроваджує заборону на висувні дверні ручки, подібні до тих, що використовує Tesla, мотивуючи це міркуваннями безпеки.

Про це пише Mashable.

Такі ручки стали популярними завдяки електромобілям і нині зустрічаються у багатьох моделей різних брендів. Проте нові проєктні правила Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю вимагають, щоб усі автомобілі масою до 3,5 тонни мали як зовнішні, так і внутрішні ручки з механічним аварійним відкриванням. Фактично це означає заборону електронних висувних ручок на нових автомобілях, які виходитимуть на ринок з 1 січня 2027 року.

Рішення регуляторів пояснюють проблемами з безпекою під час аварій. За даними Bloomberg, щонайменше 15 смертей пов’язують із випадками, коли після ДТП двері Tesla не відкривалися. Хоча в багатьох електромобілях є механічні аварійні ручки, на практиці люди часто не можуть швидко їх знайти або скористатися ними в екстреній ситуації.

Заборона торкнеться

Всіх виробників електромобілів, зокрема й китайської BYD. Однак найбільший удар, імовірно, припаде саме на Tesla, адже всі її моделі використовують висувні ручки. Щоб зберегти присутність на китайському ринку, компанії доведеться змінити конструкцію автомобілів у досить стислі строки.

При цьому проблеми Tesla з дверними ручками не обмежуються Китаєм. У США регулятори також перевіряють безпеку електронних ручок після скарг власників, які не могли потрапити в авто або вибратися з нього через розряджену батарею. В окремих випадках рятувальникам навіть доводилося розбивати вікна, щоб звільнити пасажирів.

