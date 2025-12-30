0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Китай забороняє дверні ручки у стилі Tesla — причини

Технології&Авто
134
Китай запроваджує заборону на висувні дверні ручки, подібні до тих, що використовує Tesla, мотивуючи це міркуваннями безпеки.
Про це пише Mashable.
Такі ручки стали популярними завдяки електромобілям і нині зустрічаються у багатьох моделей різних брендів. Проте нові проєктні правила Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю вимагають, щоб усі автомобілі масою до 3,5 тонни мали як зовнішні, так і внутрішні ручки з механічним аварійним відкриванням. Фактично це означає заборону електронних висувних ручок на нових автомобілях, які виходитимуть на ринок з 1 січня 2027 року.
Рішення регуляторів пояснюють проблемами з безпекою під час аварій. За даними Bloomberg, щонайменше 15 смертей пов’язують із випадками, коли після ДТП двері Tesla не відкривалися. Хоча в багатьох електромобілях є механічні аварійні ручки, на практиці люди часто не можуть швидко їх знайти або скористатися ними в екстреній ситуації.

Заборона торкнеться

Всіх виробників електромобілів, зокрема й китайської BYD. Однак найбільший удар, імовірно, припаде саме на Tesla, адже всі її моделі використовують висувні ручки. Щоб зберегти присутність на китайському ринку, компанії доведеться змінити конструкцію автомобілів у досить стислі строки.
При цьому проблеми Tesla з дверними ручками не обмежуються Китаєм. У США регулятори також перевіряють безпеку електронних ручок після скарг власників, які не могли потрапити в авто або вибратися з нього через розряджену батарею. В окремих випадках рятувальникам навіть доводилося розбивати вікна, щоб звільнити пасажирів.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems