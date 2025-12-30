Колишній Ssang Yong готує потужний пікап (фото) Сьогодні 06:42 — Технології&Авто

Компанія KG Mobility, раніше відома як SsangYong, представила перші офіційні фотографії нового пікапа середнього класу з кодовою назвою Q300. Модель стане наступником Rexton Sports, який продається на міжнародних ринках під назвою Musso.

Про це пише Carscoops.

Компанія планує перетворити Musso на суббренд для електричних, гібридних та бензинових вантажівок. Дизайн передньої частини запозичує риси Ford F-150 з LED-фарами, а п’ятисекційна решітка радіатора нагадує Jeep з підсвічуванням ламелей.

Нова модель отримала масивну захисну пластину на бампері, великі повітрозабірники та масивні деталі, що підкреслюють позашляховий характер. KGM пропонує дві версії: стандартну та Grand Style Package з додатковими елементами off-road стилю. Бічні панелі оснащені пластиковими накладками та інтегрованими жовтими покажчиками повороту. Задня частина отримала вертикальні LED-ліхтарі, скульптурну кришку кузова з логотипом KGM та переобладнаний бампер зі вбудованими сходинками. Над вантажним відсіком встановлено трубчасту спортивну дугу.

Салон та силові установки

Інтер’єр поки не показали, але двокабінна конструкція передбачає п’ятимісний салон з цифровою приладовою панеллю. Поточна генерація Rexton Sports/Musso з’явилася у 2018 році, рестайлінг відбувся у 2023-му. Модель використовує рамну платформу спільно з позашляховиком Rexton та бензинові і дизельні двигуни. Нова версія може зберегти цю платформу з конструктивними оновленнями та додаванням гібридного варіанту.

Офіційний дебют заплановано на січень 2026 року з подальшим запуском продажів у Кореї. Міжнародна доступність не підтверджена, проте Q300 може вийти на ринки Європи, Великобританії та Австралії, де конкуруватиме з Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi L200, Nissan Navara, Isuzu D-Max, Mazda BT-50, VW Amarok, Kia Tasman та іншими.

