Який найпопулярніший автовиробник у світі

27
Який найпопулярніший автовиробник у світі
Світовий авторинок автомобілів продовжує демонструвати цікаві зміни у 2025 році.
Лідером за продажами з початку року до жовтня залишилася Toyota Group, показавши зростання на 3,4%.
Друге місце утримує німецький концерн Volkswagen Group з часткою ринку 9,7%, а третє — Hyundai-Kia, чиї продажі збільшилися на 2,3%.
Серед лідерів є китайська Geely Group. Продажі компанії зросли на 31,2%, а в Азії приріст досяг 46%, що забезпечило їй одне з найвищих зростань у десятці глобальних автовиробників.
Інші гравці, як-от General Motors і Ford, також показали позитивну динаміку на рівні 3% та 3,2% відповідно.
Не всі виробники змогли збільшити свої обсяги: Honda Motor втратила 4,7% продажів, а Renault Nissan Alliance — 2,7%. Менший, але стабільний приріст демонструють BYD (+1,4%) та Stellantis (+0,3%).
Серед окремих моделей світовим лідером став компактний кросовер Toyota RAV4, який обійшов не лише Tesla Model Y, але й популярну Toyota Corolla. Такий успіх відображає тренд на практичні та економічні автомобілі серед споживачів.
За матеріалами:
mmr.ua
