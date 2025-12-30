Експерти назвали два «найгірші» китайські автомобілі Сьогодні 22:26 — Технології&Авто

Експерти назвали два «найгірші» китайські автомобілі

Дослідники автожурналу «What Car?» назвали два китайські автомобілі, яких слід уникати, навіть якщо ціна на них здається привабливою.

Експерти прогнозують, що одна з цих моделей різко втратить у ціні за три роки, пише The Sun.

Про дослідження

Щоб назвати «найгірші» моделі, автоексперти протестували багато з найпопулярніших сучасних марок китайського виробництва, оцінюючи їх за такими параметрами:

продуктивність,

практичність,

надійність,

експлуатаційні витрати.

Для розуміння контексту, в огляді основна увага приділялася брендам, які походять з Китаю або штаб-квартира яких розташована в Китаї — тому MG і Smart включено до нього, — тоді як бренди, що належать китайцям, але не є китайськими брендами, як-от Volvo, не включено.

Електромобіль Skywell BE11

Першим у списку йде Skywell BE11, який, незважаючи на конкурентоспроможний запас ходу і просторий салон, отримав лише одну зірку — серед недоліків можна зауважити нечітке управління, обмежене зчеплення з дорогою, мляву педаль гальма і незручну інформаційно-розважальну систему.

Особливу стурбованість викликає амортизація: згідно з прогнозами, втрати за три роки будуть більшими, ніж у таких ключових конкурентів, як Renault Scenic і Skoda Enyaq, а за деякими оцінками, автомобіль може втратити майже дві третини своєї вартості.

Він також дорожчий, ніж Hyundai Kona Electric, і коштує приблизно стільки ж, скільки Kia Niro EV, але не може зрівнятися з ним за якістю оздоблення.

Семимісний Maxus MIFA 9

Maxus MIFA 9 — ще один автомобіль, якого слід уникати, оскільки цей рідкісний семимісний електромобіль дешевший за деякі альтернативи, але водночас має невеликий запас ходу, некомфортну їзду та інтер’єр, позбавлений відчуття преміумкласу.

Минулого року він отримав дві зірки, водночас журнал знизив оцінку за те, що він недостатньо дешевий порівняно з аналогічними семимісними позашляховиками.

Які авто з Китаю купують українці

Раніше ми писали , що електромобілі та гібриди з Китаю стали одним із головних драйверів продажів у 2025 році.

Серед нових автівок із Китаю українці надають перевагу таким моделям:

Volkswagen ID. Unyx BYD Song Plus BYD Leopard 3 Zeekr 7X BYD Sea Lion 07

Натомість серед лідерів на ринку вживаних китайських авто Zeekr 001 та BYD Sea Lion 07.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли , що найбільші автомобільні бренди переносять виробництво з Китаю до Індії. Після багаторічних спроб наздогнати Китай такі компанії, як Ford, Suzuki, Toyota та Honda, активно інвестують в Індію, вибудовуючи там виробничі потужності.

