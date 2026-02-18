0 800 307 555
У яких регіонах України найбільше купували автівки на початку року (інфографіка)

Технології&Авто
40
«Цифра» охоплює все більше автомобілістів
У січні 2025 року авторинок України продемонстрував посилення цифровізації внутрішніх операцій, концентрацію імпорту в західних регіонах і зміну лідерів у сегменті нових автомобілів.
Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

Внутрішні перепродажі

Головною тенденцією внутрішнього ринку стало закріплення застосунку «Дія» як основного інструменту для перереєстрації транспортних засобів. Через сервіс було оформлено 37,54% усіх угод (1 337 операцій). За обсягами це найбільший «віртуальний регіон» країни, який більш ніж у чотири рази випередив Київ.
Серед фізичних локацій лідирують:
  • м. Київ — 8,82%;
  • Львівська область — 6,77%;
  • Дніпропетровська область — 5,08%.
До п’ятірки також увійшли Одеська (4,8%) та Харківська (3,71%) області.
Внутрішні перепродажі, eauto.org.ua

Імпорт вживаних авто

Географія ввезення автомобілів із-за кордону традиційно пов’язана з логістичними маршрутами з Європи та регіональними хабами.
Лідером залишається Львівська область — 14,89%. Разом із Рівненською (10,15%) та Волинською (8,98%) областями вони формують основний імпортний кластер уживаних автомобілів.
Друге місце посідає м. Київ (11,75%), який виступає ключовим центром попиту на імпортований транспорт.
Одеська область (10,0%) замикає групу лідерів. Попри обмеження в роботі портів, регіон зберігає активність завдяки розвиненій інфраструктурі автосервісів і дилерів.
Перші реєстрації вживаних автівок, eauto.org.ua

Нові авто

У сегменті нових автомобілів у січні зафіксовано майже рівну конкуренцію між столицею та Одеською областю.
Частки регіонів:
  • м. Київ — 23,98%;
  • Одеська область — 23,75%.
Харківська область посіла третє місце з показником 12,57%, суттєво випередивши Дніпропетровську (8,38%) та Київську (8,15%) області.
Водночас у прифронтових Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях активність залишається мінімальною або відсутньою через безпекову ситуацію.
Перші реєстрації нових автівок, eauto.org.ua
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
АвтоАвторинок України
