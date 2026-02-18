0 800 307 555
укр
Їзда на електрокарі при мінус 31: хто в лідерах

Технології&Авто
Зима традиційно стає найсуворішим випробуванням для електромобілів. Черговий тест El Prix, який проводить норвезьке видання Motor, продемонстрував, наскільки сильно екстремальні морози впливають на реальний запас ходу, пише korrespondent. net.

Хто взяв участь

У випробуванні взяли участь 24 нові моделі електрокарів. Заїзд проходив за фіксованим маршрутом у температурі до −31°C — це найнижчий показник за всю історію тесту. Кожен автомобіль рухався доти, доки не втрачав можливість підтримувати дозволену швидкість.
Найбільший паспортний запас ходу за стандартом WLTP мав Lucid Air — 960 км. У реальних зимових умовах електроседан подолав 520 км, що стало найкращим результатом тесту. Втім, це на 46% менше за заявлений показник.

Відстань

За абсолютними відстанями як сильні учасники також відзначилися:
  • Mercedes-Benz CLA — 421 км (-41% від WLTP);
  • Audi A6 e-tron — 402 км (−38%);
  • BMW iX — 388 км (−40%);
  • Volvo ES90 — 373 км (−40%).

Запас ходу

Втім, абсолютна дистанція — не єдиний показник. Більш показовим виявився відсоток втрати запасу ходу.
Найстабільніше в мороз поводилися:
  • MG 6S EV — 345 км (-29%);
  • Hyundai Inster — 256 км (-29%);
  • MG IM6 — 352 км (-30%);
  • KGM Musso EV — 263 км (-31%).

Найбільші втрати

Окрім Lucid, який втратив 46%, продемонстрували:
  • Opel Grandland Electric — 46%;
  • Volvo EX90 — 45%;
  • Tesla Model Y — 43%;
  • Suzuki eVitara — 43%;
  • Skoda Elroq — 41%.

Висновки

Тест в котрий раз підтвердив, що навіть за наявності офіційних сертифікацій WLTP реальний запас ходу суттєво залежить від температури. Для країн із холодним кліматом це означає, що під час планування поїздок власникам електрокарів варто закладати значний запас — особливо при температурах нижче −20°C.
Раніше писали, що зниження температури до -20°C і нижче здатне призвести до замерзання робочих рідин та критичних збоїв в електроніці. Зимові омивачі скла втрачають ефективність вже при -20°C, а при -25°C рідина у бачку та трубках може замерзнути, що загрожує поломкою помпи.
Для дизельних авто критичною вважається температура -20°C, адже нижче у паливі виділяється парафін, що блокує систему.
Власникам бензинових двигунів радять тримати бак хоча б наполовину заповненим, щоб уникнути крижаних пробок через конденсат.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
