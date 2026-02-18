ТОП-10 найвитриваліших кросоверів та позашляховиків 18.02.2026, 00:23 — Технології&Авто

Toyota Land Cruiser посів перше місце у рейтингу найбільш надійних вживаних позашляховиків

Під час купівлі автомобіля з пробігом одним із головних критеріїв залишається надійність. Особливо це актуально для сегмента кросоверів та SUV, які часто купують для тривалої експлуатації. Експерти TopSpeed визначили моделі, здатні проїхати понад 200 000 миль (майже 322 тис. км) без серйозних технічних проблем.

Toyota Land Cruiser

Перше місце в рейтингу посів Toyota Land Cruiser 2021 року. За оцінками, у 51,7% випадків цей рамний позашляховик здатен подолати 200 000 миль без серйозних поломок.

Середній строк служби до появи серйозних несправностей, за даними J.D. Power, становить майже 15 років.

Надійність моделі пояснюють просто: інженери Toyota традиційно роблять ставку на довговічність і використовують перевірені технічні рішення. До того ж обслуговування не є надто дорогим — у середньому 843 долари на рік (за інформацією RepairPal).

Toyota RAV4

Друге місце дісталося Toyota RAV4. Імовірність того, що цей кросовер проїде понад 200 000 миль без серйозних проблем, становить 51,3%.

Середні витрати на технічне обслуговування — 429 доларів на рік. Модель цінують за поєднання комфорту, помірної динаміки та надійних агрегатів. Простота конструкції зменшує потребу в ремонтах, а запчастини доступні за адекватною ціною.

Toyota 4Runner

Третю позицію посів Toyota 4Runner 2021 модельного року. Шанси подолати 200 000 миль оцінюють у 47,9%.

Рамна конструкція, перевірені двигуни й трансмісії та витривала підвіска дозволяють автомобілю впевнено почуватися як на асфальті, так і на бездоріжжі. Середні річні витрати на обслуговування — 514 доларів.

Ще дві моделі Toyota у топ-5

До першої п’ятірки також увійшли:

Toyota Sequoia — імовірність подолати 200 000 миль становить 44,3%;

Toyota Highlander — показник сягає 33%.

Повний список найвитриваліших SUV

До переліку моделей, які демонструють високу довговічність, також потрапили:

Honda Pilot

Chevrolet Suburban

Honda CR-V

Chevrolet Tahoe

GMC Yukon

Таким чином, серед найнадійніших кросоверів і позашляховиків домінують моделі Toyota, однак конкуренцію їм складають і представники Honda, Chevrolet та GMC.

Раніше ми повідомляли , що британські експерти визнали Kia Sportage найкращим вживаним кросовером компактного класу вартістю до $13 000.

Ampercar За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.