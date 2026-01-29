0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Експерти назвали найкращий недорогий кросовер з пробігом

Технології&Авто
23
Kia Sportage є раціональним вибором вживаного кросовера за $13 000
Kia Sportage є раціональним вибором вживаного кросовера за $13 000
Британські експерти визначили кращий кросовер із пробігом за невеликі гроші. Він практичний, багато оснащений, компактний і при цьому місткий.

Яка модель отримала звання найкращого вживаного кросовера

Найкращий вживаний кросовер компактного класу вартістю до 10 000 фунтів стерлінгів ($13 000) — Kia Sportage. Такої думки притримується низка британських автоекспертів, повідомляє видання Express.
Автожурналіст Люк Чіллінгсворт зазначає, що компактний кросовер Kia Sportage не такий цікавий у керуванні, як Mazda CX-5 і не настільки розкішний, як Range Rover. Зате він значно дешевший і зазвичай непогано оснащений.
До того ж, у Kia Sportage стильні дизайн та внутрішнє оформлення. Кросовер доволі просторий для своїх розмірів, а об’єм його багажника сягає 591−1780 л. Kia Sportage непогано проявив себе у краш-тестах, а нинішнє покоління моделі має економічні гібридну та навіть плагін-гібридну модифікації. Утім, вони і дорожчі.
Експерти сайту Carwow вважають Kia Sportage раціональним вибором — це той випадок, коли покупець прислуховується до розуму, а не до серця. Найвигіднішою є модель попереднього покоління — вона не настільки оригінальна зовні, як новий Kia Sportage, але практична і має гарну комплектацію.
Раніше Finance.ua ділився рейтингом із 10 надійних кросоверів з пробігом.
За матеріалами:
Фокус
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems