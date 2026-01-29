Експерти назвали найкращий недорогий кросовер з пробігом Сьогодні 01:47 — Технології&Авто

Kia Sportage є раціональним вибором вживаного кросовера за $13 000

Британські експерти визначили кращий кросовер із пробігом за невеликі гроші. Він практичний, багато оснащений, компактний і при цьому місткий.

Яка модель отримала звання найкращого вживаного кросовера

до 10 000 фунтів стерлінгів ($13 000) — Kia Sportage. Такої думки притримується низка британських автоекспертів, Найкращий вживаний кросовер компактного класу вартістю. Такої думки притримується низка британських автоекспертів, повідомляє видання Express.

Автожурналіст Люк Чіллінгсворт зазначає, що компактний кросовер Kia Sportage не такий цікавий у керуванні, як Mazda CX-5 і не настільки розкішний, як Range Rover. Зате він значно дешевший і зазвичай непогано оснащений.

До того ж, у Kia Sportage стильні дизайн та внутрішнє оформлення. Кросовер доволі просторий для своїх розмірів, а об’єм його багажника сягає 591−1780 л. Kia Sportage непогано проявив себе у краш-тестах, а нинішнє покоління моделі має економічні гібридну та навіть плагін-гібридну модифікації. Утім, вони і дорожчі.

Експерти сайту Carwow вважають Kia Sportage раціональним вибором — це той випадок, коли покупець прислуховується до розуму, а не до серця. Найвигіднішою є модель попереднього покоління — вона не настільки оригінальна зовні, як новий Kia Sportage, але практична і має гарну комплектацію.

