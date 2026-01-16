10 надійних кросоверів з пробігом Сьогодні 03:21 — Технології&Авто

Під час вибору вживаного кросовера покупці дедалі частіше звертають увагу не лише на дизайн чи оснащення, а й на реальну довговічність моделі. Які саме трирічні SUV поєднують високу надійність, сучасні технології та мінімальні ризики дорогих поломок — розповіли експерти видання TopSpeed.

Honda CR-V

Перше місце заслужено отримала Honda CR-V 2022 року. За даними iSeeCars, її надійність оцінена у 8,2 бала з 10, а середній строк служби становить 13,8 року. Ймовірність подолати понад 200 000 миль (приблизно 322 тис. км) без серйозних технічних проблем — 30,1%.

Сильні сторони моделі — репутація безвідмовного авто, економічність та приємна керованість. Слабкі — прості матеріали в салоні, не дуже динамічний розгін і посередня видимість назад.

Toyota RAV4

Другим за надійністю став один із найпопулярніших кросоверів світу — Toyota RAV4. Його рейтинг надійності також складає 8,2 бала, середній «ресурс» — 13,7 року, а шанс проїхати понад 200 000 миль — 28,4%. Модель вирізняється чудовими можливостями на бездоріжжі, комфортною ходою та найнижчою витратою пального у своєму класі. Серед мінусів згадують гучну роботу двигуна та скромну якість матеріалів салону.

Mazda CX-5

Третім у списку став Mazda CX-5 з оцінкою надійності 8,1 бала. У середньому він здатен служити 14,2 року, а приблизно у 23,8% випадків долає 200 000 миль без суттєвих поломок. CX-5 цінують за привабливий дизайн, високу безпеку та якісний інтер’єр. До мінусів зараховують підвищену витрату пального та незручний інтерфейс мультимедіа.

Subaru Forester

Четверта позиція — у Subaru Forester 2022 року, який отримав рейтинг 8 із 10. Прогнозований строк служби — 10,7 року, а шанс подолати 200 000 миль — 10,8%. Авто вирізняється чудовою оглядовістю, просторим салоном і наявністю версій для легкого бездоріжжя.

Subaru Outback

П’ятірку лідерів завершує Subaru Outback 2022 року з оцінкою 7,8 бала. За підрахунками аналітиків, він здатний без великих ремонтів прослужити близько 11,2 року, а ймовірність проїхати 200 000 миль становить 20,2%. Модель хвалять за місткий багажник, практичність та впевнені можливості поза асфальтом. Критикують — за специфічний дизайн і роботу варіатора.

ТОП-10

Повний список найбільш надійних трирічних кросоверів виглядає так:

Honda CR-V Toyota RAV4 Mazda CX-5 Subaru Forester Subaru Outback GMC Terrain Mitsubishi Outlander Chevrolet Equinox Nissan Rogue Kia Sportage

