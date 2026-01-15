Експерти назвали надійні авто, що служитимуть понад 30 років (різні сегменти) Сьогодні 09:21 — Технології&Авто

Фахівці німецького журналу Auto Motor und Sport проаналізували дані технічних оглядів і склали перелік автомобілів, здатних працювати десятиліттями без серйозних поломок, пише mmr.

Експерти зазначають, що у 1990-х роках інженери робили акцент на якості матеріалів і простоті конструкцій, а не на складній електроніці. Саме тоді були створені справжні «довгожителі» доріг.

Серед них — Audi 100 та Audi A6 у кузові C4, які майже не піддаються корозії завдяки повністю оцинкованому кузову.

До переліку також увійшов Mercedes 190, відомий як Baby-Benz, що за витривалістю не поступається люксовим моделям бренду. Для Volvo серії 900 пробіг у 500 тисяч кілометрів вважається звичайною справою, а Volkswagen Golf IV експерти називають вершиною якості лінійки через його стійкість до іржі.

Серед відносно новіших автомобілів бізнес-класу високі оцінки отримали Audi A6 у кузові C7 з дизельними двигунами V6 потужністю 313 кінських сил, BMW 5 серії F10 із шестициліндровими агрегатами та Mercedes E-класу у кузовах W211 і W212. Водночас фахівці радять обирати оновлені версії W211 і ретельно перевіряти стан задньої балки у W212.

Сімейний сегмент

Надійними визнані Honda Accord VIII та Mazda 6 версій після 2016 року. Також добре себе зарекомендували бензиновий Opel Zafira C і компактвен BMW 2 Active Tourer, які поєднують практичність і довговічність.

Для складних умов експлуатації

Експерти виділяють Toyota Land Cruiser J20 та Mercedes G-Class W463, які здатні служити роками за умови регулярного технічного обслуговування.

Міський режим

Неочікувано витривалим у міському режимі виявився Fiat 500, що випускається з 2007 року, а для комерційного використання рекомендують Volkswagen T5 і T6, деякі двигуни яких розраховані на надзвичайно великі пробіги.

