Франція заборонить держслужбовцям американські Google Meet, Zoom та Teams — Politico

Технології&Авто
29
Влада Франції заборонить державним службовцям використовувати американські платформи для відеоконференцій, включаючи Google Meet, Zoom і Teams.
Про це повідомляє Politico, посилаючись на джерело у французькому уряді.
Офіс прем’єр-міністра найближчими днями повідомить чиновників, що їм слід використовувати для відеоконференцій французьку платформу Visio, зазначає видання. Платформа працює на інфраструктурі, наданій французькою компанією Outscale.
Visio вже використовують 40 000 співробітників, включаючи більшість міністерств та деякі їхні дочірні підприємства, такі як Французький національний центр наукових досліджень.

Мета такого рішення

Як зазначає Politico, Франція ухвалила таке рішення на тлі того, що в Європі все частіше виникає занепокоєння глибокою залежністю від послуг США.
Франція влітку 2025 зобов’язала чиновників відмовитися від WhatsApp і Telegram на користь месенджера Tchap, призначеного виключно для державних службовців.
За матеріалами:
Mind
