Водійське посвідчення без іспитів: як розпізнати шахраїв

Шахраї в інтернеті пропонують "швидко" вирішити питання з отриманням водійського посвідчення

Обіцянки отримати посвідчення водія «без навчання та іспитів» виглядають привабливо, але саме за цією «легкістю» найчастіше ховається шахрайство. Псевдопродавці в інтернеті пропонують швидке рішення, яке насправді закінчується втратою грошей, персональних даних і фейковим документом без жодної юридичної сили.

ГСЦ МВС розповів , як працюють фейки під виглядом центрів МВС та чому це небезпечно.

Там зазначають, що єдиний законний шлях до посвідчення водія — це навчання в автошколі та складання іспитів у сервісному центрі МВС. Усі «альтернативні» варіанти, зокрема купівля водійського в інтернеті, не мають нічого спільного з офіційною процедурою.

Фейкові акаунти під виглядом сервісних центрів МВС

У соціальних мережах шахраї масово створюють сторінки, які імітують роботу сервісних центрів МВС. Вони обіцяють «готове посвідчення водія за кілька днів, онлайн, без автошколи та іспитів», подаючи це як простий і зручний спосіб уникнути навчання та перевірок знань.

Насправді ж за такими оголошеннями стоїть відпрацьована схема обману. Замість обіцяного документа люди залишаються без коштів, а їхні персональні дані потрапляють до рук зловмисників.

Чим це небезпечно

Шахраї не лише забирають гроші, а й збирають копії документів, фото та іншу чутливу інформацію.

Персональні дані та копії документів зловмисники можуть використати в інших шахрайських схемах, в тому числі щоб оформити кредити або зламати акаунти. Тому не варто передавати чутливі дані стороннім особам в інтернеті.

Як шахраї маскуються під офіційні установи

Щоб виглядати переконливо, зловмисники використовують знайомі атрибути офіційних структур, зокрема:

назву сервісного центру МВС із конкретним номером;

реальні фото з офіційних ресурсів сервісних центрів МВС;

фейкові відгуки «клієнтів», які нібито отримали справжнє посвідчення;

графік роботи та офіційні телефонні номери сервісних центрів МВС.

Ключовий гачок — запевнення, що вони мають «своїх людей» у сервісних центрах і можуть за винагороду виготовити посвідчення, яке нібито відображатиметься в реєстрах. Насправді такі документи не з’являються ні в Кабінеті водія, ні в застосунку Дія.

Що варто пам’ятати

Жоден сервісний центр МВС не продає посвідчення водія онлайн. Усі подібні оголошення — це обман. Водійські документи видаються за єдиним алгоритмом для всіх:

вивчення правил дорожнього руху — самостійно або в автошколі; складання теоретичного іспиту в ТСЦ МВС; проходження практичного навчання в автошколі; складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС.

Лише після цього посвідчення водія видається особисто власнику — за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу.

Finance.ua повідомляв, що Мінцифри має намір змінити принцип складання теоретичного іспиту для отримання посвідчення водія, і це може статися вже в 2026 році.

