Водійське посвідчення без іспитів: як розпізнати шахраїв

Обіцянки отримати посвідчення водія «без навчання та іспитів» виглядають привабливо, але саме за цією «легкістю» найчастіше ховається шахрайство. Псевдопродавці в інтернеті пропонують швидке рішення, яке насправді закінчується втратою грошей, персональних даних і фейковим документом без жодної юридичної сили.
ГСЦ МВС розповів, як працюють фейки під виглядом центрів МВС та чому це небезпечно.
Там зазначають, що єдиний законний шлях до посвідчення водія — це навчання в автошколі та складання іспитів у сервісному центрі МВС. Усі «альтернативні» варіанти, зокрема купівля водійського в інтернеті, не мають нічого спільного з офіційною процедурою.
Фейкові акаунти під виглядом сервісних центрів МВС
У соціальних мережах шахраї масово створюють сторінки, які імітують роботу сервісних центрів МВС. Вони обіцяють «готове посвідчення водія за кілька днів, онлайн, без автошколи та іспитів», подаючи це як простий і зручний спосіб уникнути навчання та перевірок знань.
Насправді ж за такими оголошеннями стоїть відпрацьована схема обману. Замість обіцяного документа люди залишаються без коштів, а їхні персональні дані потрапляють до рук зловмисників.
Чим це небезпечно
Шахраї не лише забирають гроші, а й збирають копії документів, фото та іншу чутливу інформацію.
Персональні дані та копії документів зловмисники можуть використати в інших шахрайських схемах, в тому числі щоб оформити кредити або зламати акаунти. Тому не варто передавати чутливі дані стороннім особам в інтернеті.
Як шахраї маскуються під офіційні установи
Щоб виглядати переконливо, зловмисники використовують знайомі атрибути офіційних структур, зокрема:
- назву сервісного центру МВС із конкретним номером;
- реальні фото з офіційних ресурсів сервісних центрів МВС;
- фейкові відгуки «клієнтів», які нібито отримали справжнє посвідчення;
- графік роботи та офіційні телефонні номери сервісних центрів МВС.
Ключовий гачок — запевнення, що вони мають «своїх людей» у сервісних центрах і можуть за винагороду виготовити посвідчення, яке нібито відображатиметься в реєстрах. Насправді такі документи не з’являються ні в Кабінеті водія, ні в застосунку Дія.
Що варто пам’ятати
Жоден сервісний центр МВС не продає посвідчення водія онлайн. Усі подібні оголошення — це обман. Водійські документи видаються за єдиним алгоритмом для всіх:
- вивчення правил дорожнього руху — самостійно або в автошколі;
- складання теоретичного іспиту в ТСЦ МВС;
- проходження практичного навчання в автошколі;
- складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС.
Лише після цього посвідчення водія видається особисто власнику — за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу.
Finance.ua повідомляв, що Мінцифри має намір змінити принцип складання теоретичного іспиту для отримання посвідчення водія, і це може статися вже в 2026 році.
