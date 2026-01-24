Як безкоштовно відновити водійське посвідчення, знищене через російську агресію Сьогодні 13:19 — Особисті фінанси

Хто може безоплатно відновити посвідчення водія

Українці можуть безкоштовно відновити знищені через ворожі обстріли водійські посвідчення. Це можна зробити онлайн, якщо посвідчення відображається у Кабінеті водія з фото.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Безоплатне відновлення посвідчення водія: покрокова інструкція

Фахівці зазначають, для початку необхідно звернутися до органів досудового розслідування (поліція, СБУ тощо) та отримати підтвердження факту злочину й статусу потерпілого.

Наступний крок — авторизація у Кабінеті водія . У розділі Електронні послуги оберіть: «Відновлення та обмін посвідчення водія».

Розділ Електронні послуги. Обирайте «Відновлення та обмін посвідчення водія», Інфографіка: Головний сервісний центр МВС

Після цього оберіть тип нового посвідчення, натиснувши відповідні кнопки:

Хочу отримати пластикове посвідчення водія.

Хочу отримати тільки електронне посвідчення водія.

Оберіть тип нового посвідчення, Інфографіка: Головний сервісний центр МВС

При виборі причини відновлення водійських прав оберіть «Заміна при пошкодженні» та обовʼязково вкажіть особистий номер телефону й електронну адресу.

Вкажіть причину відновлення водійських прав, Інфографіка: Головний сервісний центр МВС

Завантажте електронну копію документа, що підтверджує факт злочину й статусу потерпілого.

Підтвердьте правильність даних, відповідність копій документів оригіналам і надайте згоду на обробку персональних даних.

Завантажте копії документів, Інфографіка: Головний сервісний центр МВС

Відновлення та обмін посвідчення водія, Інфографіка: Головний сервісний центр МВС

Поставте особистий підпис, оберіть спосіб отримання документа: у сервісному центрі МВС або замовити доставку від Укрпошти. Далі необхідно підтвердити дані та поставити електронний підпис.

Далі заявка надходить на обробку до сервісного центру МВС, де її розглядають протягом трьох робочих днів. Відстежити статус заявки можна в Кабінеті водія у розділі «Мої послуги».

Відновлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу

Також фахівці нагадують, українці можуть безкоштовно відновити свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, яке було знищено чи втрачено внаслідок російської агресії.

Проте відновлення документа можливе тільки в сервісному центрі МВС чи в мобільних підрозділах, які також виїжджають безпосередньо на місця обстрілів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.