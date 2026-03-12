Виплати 1500 грн і кешбек за пальне — деталі нових програм Сьогодні 17:20 — Особисті фінанси

Вразливі верстви населення отримають виплату 1500 грн

Уряд готує новий пакет підтримки для населення, який передбачає одноразові виплати для соціально вразливих громадян та кешбек на пальне. Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко розповіла деталі про ці програми.

Як ми повідомляли раніше, відповідні рішення анонсував президент України. Наразі їх опрацьовують після обговорення з главою держави.

Одноразова виплата 1500 грн для майже 13 млн людей

За словами прем’єрки, держава планує надати цільову підтримку найбільш вразливим категоріям населення.

Йдеться про одноразову доплату у розмірі 1500 грн, яку отримають майже 13 млн українців.

Виплати передбачені для:

пенсіонерів за віком;

людей з інвалідністю;

малозабезпечених громадян;

отримувачів базової соціальної допомоги;

внутрішньо переміщених осіб;

сімей з дітьми.

Кошти планують перерахувати одноразово у квітні. Вони надійдуть тим самим способом, яким громадяни вже отримують соціальні виплати — на спеціальні банківські рахунки або через Укрпошту.

Фінансування здійснюватиметься в межах чинних бюджетних програм Міністерства соціальної політики.

Кешбек на пальне

Крім того, уряд планує запустити кешбек на пальне для українців. Під час заправки на АЗС громадяни зможуть отримувати частину витрачених коштів назад.

Читайте також АМКУ пояснив, чому в Україні подорожчало пальне

Розмір компенсації становитиме:

15% кешбеку на дизельне пальне;

10% — на бензин;

5% — на автогаз.

Програма діятиме до 1 травня на тих автозаправних станціях, які приєднаються до ініціативи.

Виплати планують здійснювати через програму «Національний кешбек», якою вже користуються 9,4 млн громадян.

Раніше ми повідомляли , що уряд почав реалізацію комплексу заходів для заспокоєння «шторму» на ринку пального в Україні, що виник на тлі новин про конфлікт на Близькому Сході.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.