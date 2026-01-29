SpaceX запустила удосконалений GPS-супутник для Космічних сил США Сьогодні 04:19 — Технології&Авто

SpaceX запустила супутник GPS III-SV09 для Космічних сил США.

Американська компанія SpaceX запустила у космос удосконалений і стійкий до перешкод GPS-супутник для Космічних сил США.

Про це повідомляє Space.com.

Ракета-носій Falcon 9 з космічним апаратом GPS III-SV09 на борту стартувала з космодрому на мисі Канаверал у Флориді у середу, 28 січня, о 06.53 за київським часом.

SpaceX та Космічні сили планували здійснити цей запуск на день раніше, але негода відсунула запуск на одну добу.

Читайте також SpaceX вивела на орбіту ще 25 супутників: угруповання Starlink наближається до 10 тисяч

За словами чиновників Космічних сил, супутники GPS III побудовані аерокосмічним гігантом Lockheed Martin та оснащені технологією «M-Code», яка робить їх більш стійкими до перешкод, ніж їхні попередники.

Перший супутник типу GPS III був запущений у космос ще у грудні 2018 року.

Як випливає з назви, GPS III-SV09 став уже дев’ятим із запланованих 10 апаратів, що досягли орбіти. Очікується, що останній з цієї серії супутник буде запущений пізніше цього року.

Спочатку планували запустити GPS III-SV09 на Vulcan Centaur, нової потужної ракети компанії United Launch Alliance. Але Космічні сили США змінили свої плани, і звернулися до SpaceX.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.