SpaceX запустила удосконалений GPS-супутник для Космічних сил США

Технології&Авто
22
SpaceX запустила супутник GPS III-SV09 для Космічних сил США.
Американська компанія SpaceX запустила у космос удосконалений і стійкий до перешкод GPS-супутник для Космічних сил США.
Про це повідомляє Space.com.
Ракета-носій Falcon 9 з космічним апаратом GPS III-SV09 на борту стартувала з космодрому на мисі Канаверал у Флориді у середу, 28 січня, о 06.53 за київським часом.
SpaceX та Космічні сили планували здійснити цей запуск на день раніше, але негода відсунула запуск на одну добу.
Читайте також
За словами чиновників Космічних сил, супутники GPS III побудовані аерокосмічним гігантом Lockheed Martin та оснащені технологією «M-Code», яка робить їх більш стійкими до перешкод, ніж їхні попередники.
Перший супутник типу GPS III був запущений у космос ще у грудні 2018 року.
Як випливає з назви, GPS III-SV09 став уже дев’ятим із запланованих 10 апаратів, що досягли орбіти. Очікується, що останній з цієї серії супутник буде запущений пізніше цього року.
Спочатку планували запустити GPS III-SV09 на Vulcan Centaur, нової потужної ракети компанії United Launch Alliance. Але Космічні сили США змінили свої плани, і звернулися до SpaceX.
За матеріалами:
Укрінформ
