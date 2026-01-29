Toyota розповіла деталі про альтернативу кросоверу RAV4 (фото) Сьогодні 03:51 — Технології&Авто

Toyota bZ Woodland базується на недорогому електрокарі Toyota bZ

Новий кросовер Toyota bZ Woodland 2026 року створили з прицілом на практичність. Автомобіль побудований на базі недорогого електрокара Toyota bZ.

Що відомо про Toyota bZ Woodland 2026

У Європі машина буде відома як Toyota bZ4X Touring, а з ім’ям bZ Woodland вирушить на ринок США за ціною від $45 300.

Електрокар отримав передню частину кузова від стандартної машини, проте задня частина довша. Це дало змогу облаштувати більше простору для задніх пасажирів і запропонувати практичний багажник об’ємом 600 л.

Потужність силової установки нової Toyota bZ Woodland становить 375 к.с. Запас ходу перевищує 400 км.

Оснащення та інтер’єр Toyota bZ Woodland

Toyota поки не розкрила повний перелік технічних характеристик, однак уже відомо, що bZ Woodland отримає світлодіодні фари та 18-дюймові легкосплавні диски. У стандартному оснащенні — аудіосистема з шістьма динаміками, 14-дюймовий мультимедійний екран і бездротова зарядка для смартфона.

Салон доповнено атмосферним підсвічуванням, передні сидіння мають підігрів та електропривод, а оббивка виконана з матеріалу SofTex.

Системи допомоги водієві та безпеки

Модель оснащена пакетом Toyota Safety Sense 3.0. До нього входить система запобігання зіткненням із функцією виявлення пішоходів, адаптивний радарний круїз-контроль, що працює у всьому діапазоні швидкостей, а також система утримання авто в смузі руху.

Крім того, передбачені автоматичне перемикання дальнього світла, розпізнавання дорожніх знаків, проактивна система допомоги водієві та попередження про виїзд зі смуги з функцією підрулювання. Серед інших елементів безпеки — моніторинг сліпих зон із попередженням про перехресний рух позаду, система панорамного огляду з режимами для різних типів місцевості та функція безпечного виходу з автомобіля.

Версія Premium: більше комфорту

Toyota bZ Woodland у комплектації Premium коштує $47 400. Ця версія додатково оснащена панорамним люком і преміальною аудіосистемою JBL з дев’ятьма динаміками.

Також покупцям доступні підігрів керма, підігрів і вентиляція передніх сидінь, а для водійського крісла передбачена функція пам’яті налаштувань.

