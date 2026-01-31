Toyota відкликає близько 162 тисяч авто Сьогодні 02:09 — Технології&Авто

Водій може втратити коректне зображення інформації з камер заднього виду, Фото: Toyota

Toyota оголосила про проведення масштабного відкликання приблизно 162 тисяч автомобілів Tundra та Tundra Hybrid 2024−2025 років у США через несправність мультимедійного дисплея. Проблема може впливати на роботу камери заднього виду.

Про це повідомляє Reuters.

Чому Toyota відкликає 162 тис. автомобілів

Під відкликання підпадають окремі екземпляри пікапів Toyota Tundra та Tundra Hybrid 2024−2025 модельних років.

За даними компанії, за певних умов мультимедійний екран у цих автомобілях може «зависати» на зображенні з камери або взагалі показувати чорний екран.

Через це система може не відповідати федеральним стандартам безпеки США, оскільки водій у деяких ситуаціях може втратити коректне відображення інформації з камер.

Toyota повідомила, що власників автомобілів офіційно поінформують про відкликання та подальші дії до кінця березня.

Компанія не уточнила, скільки саме інцидентів було зафіксовано, але наголосила, що проблема буде усунена в межах сервісної кампанії.

