OpenAI може запустити соцмережу з біометричною перевіркою користувачів

World розвиває компанія Tools for Humanity, заснована й очолювана CEO OpenAI Семом Альтманом.

Компанія OpenAI перебуває на ранньому етапі розробки власної соціальної мережі, головною ідеєю якої може стати радикальне скорочення бот-активності завдяки біометричній перевірці користувачів.

Про це повідомили Forbes обізнані з ситуацією джерела.

За їхніми словами, концепція платформи формується навколо завдання створити простір «лише для реальних людей».

Які способи верифікації розглядають

Команда розробки невелика — менш ніж 10 осіб. Серед варіантів підтвердження особи розглядають «доказ особистості» через Face ID від Apple або пристрій World Orb — сканер райдужки ока, що створює унікальний цифровий ідентифікатор.

Такий підхід, за задумом, дозволив би гарантувати, що за кожним акаунтом стоїть реальна людина, а не бот. Водночас правозахисники у сфері приватності вже неодноразово попереджали про ризики біометричної ідентифікації, адже дані райдужки є незмінними і можуть становити загрозу у разі витоку.

Можлива інтеграція з продуктами OpenAI

Поки що невідомо, як саме нова соцмережа інтегруватиметься з поточними продуктами OpenAI, але джерела припускають, що користувачі зможуть створювати контент за допомогою штучного інтелекту (ШІ) — зображення та відео, подібно до можливостей ChatGPT і Sora.

Терміни запуску не визначені, а концепція ще може суттєво змінитися.

В OpenAI від коментарів відмовилися.

У виданні відзначили, що соцмережі роками потерпають від бот-акаунтів, які імітують людську активність — від маніпуляцій із криптовалютними цінами до штучного розкручування ненависті та дезінформації. Особливо гостро ця проблема проявлялася на платформі X (колишня Twitter).

Якщо OpenAI таки запустить соцмережу, їй доведеться конкурувати з X, Instagram, TikTok, Threads і Bluesky. При цьому великі платформи вже активно інтегрують генеративний ШІ.

