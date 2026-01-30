OpenAI може запустити соцмережу з біометричною перевіркою користувачів
Компанія OpenAI перебуває на ранньому етапі розробки власної соціальної мережі, головною ідеєю якої може стати радикальне скорочення бот-активності завдяки біометричній перевірці користувачів.
Про це повідомили Forbes обізнані з ситуацією джерела.
За їхніми словами, концепція платформи формується навколо завдання створити простір «лише для реальних людей».
Які способи верифікації розглядають
Команда розробки невелика — менш ніж 10 осіб. Серед варіантів підтвердження особи розглядають «доказ особистості» через Face ID від Apple або пристрій World Orb — сканер райдужки ока, що створює унікальний цифровий ідентифікатор.
World розвиває компанія Tools for Humanity, заснована й очолювана CEO OpenAI Семом Альтманом.
Такий підхід, за задумом, дозволив би гарантувати, що за кожним акаунтом стоїть реальна людина, а не бот. Водночас правозахисники у сфері приватності вже неодноразово попереджали про ризики біометричної ідентифікації, адже дані райдужки є незмінними і можуть становити загрозу у разі витоку.
Можлива інтеграція з продуктами OpenAI
Поки що невідомо, як саме нова соцмережа інтегруватиметься з поточними продуктами OpenAI, але джерела припускають, що користувачі зможуть створювати контент за допомогою штучного інтелекту (ШІ) — зображення та відео, подібно до можливостей ChatGPT і Sora.
Терміни запуску не визначені, а концепція ще може суттєво змінитися.
В OpenAI від коментарів відмовилися.
У виданні відзначили, що соцмережі роками потерпають від бот-акаунтів, які імітують людську активність — від маніпуляцій із криптовалютними цінами до штучного розкручування ненависті та дезінформації. Особливо гостро ця проблема проявлялася на платформі X (колишня Twitter).
Якщо OpenAI таки запустить соцмережу, їй доведеться конкурувати з X, Instagram, TikTok, Threads і Bluesky. При цьому великі платформи вже активно інтегрують генеративний ШІ.
