Chrome зі штучним інтелектом: Google розкрив революційне оновлення з Gemini 3

Google зробив справжню революцію у світі веб-браузерів, представивши принципово нову версію Chrome із глибокою інтеграцією штучного інтелекту.
Оновлення фактично перетворює браузер із простого інструмента перегляду сторінок на інтелектуального цифрового помічника.
Розумний асистент у бічній панелі
Ключове нововведення — постійна бічна панель з ШІ-моделлю Gemini 3. Тепер користувачі можуть отримувати контекстну інформацію, аналізувати вміст сторінок та вирішувати завдання без перемикання між вікнами.
Інноваційні можливості:
- Нано-банан: Вбудований ШІ-редактор зображень для миттєвої обробки візуального контенту.
- Auto Browse: Автоматизація складних багатокрокових завдань.
- Глибока інтеграція з екосистемою Google: Взаємодія з Gmail, Calendar, YouTube та іншими сервісами.
Оновлення доступне для Windows, MacOS і Chromebook Plus, що робить передові ШІ-технології максимально доступними.
Google фактично трансформує уявлення про сучасний браузер, пропонуючи користувачам інтуїтивний інструмент, здатний брати на себе рутинні цифрові завдання. Це значний крок у конкурентних перегонах технологічних гігантів за першість у галузі ШІ-рішень.
