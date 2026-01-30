0 800 307 555
Chrome зі штучним інтелектом: Google розкрив революційне оновлення з Gemini 3

Технології&Авто
27
Ключове нововведення – постійна бічна панель з ІІ-моделлю Gemini 3.
Ключове нововведення – постійна бічна панель з ІІ-моделлю Gemini 3.
Google зробив справжню революцію у світі веб-браузерів, представивши принципово нову версію Chrome із глибокою інтеграцією штучного інтелекту.
Оновлення фактично перетворює браузер із простого інструмента перегляду сторінок на інтелектуального цифрового помічника.

Розумний асистент у бічній панелі

Ключове нововведення — постійна бічна панель з ШІ-моделлю Gemini 3. Тепер користувачі можуть отримувати контекстну інформацію, аналізувати вміст сторінок та вирішувати завдання без перемикання між вікнами.
Інноваційні можливості:
  1. Нано-банан: Вбудований ШІ-редактор зображень для миттєвої обробки візуального контенту.
  2. Auto Browse: Автоматизація складних багатокрокових завдань.
  3. Глибока інтеграція з екосистемою Google: Взаємодія з Gmail, Calendar, YouTube та іншими сервісами.
Оновлення доступне для Windows, MacOS і Chromebook Plus, що робить передові ШІ-технології максимально доступними.
Google фактично трансформує уявлення про сучасний браузер, пропонуючи користувачам інтуїтивний інструмент, здатний брати на себе рутинні цифрові завдання. Це значний крок у конкурентних перегонах технологічних гігантів за першість у галузі ШІ-рішень.
