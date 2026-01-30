Chrome зі штучним інтелектом: Google розкрив революційне оновлення з Gemini 3 Сьогодні 03:35 — Технології&Авто

Ключове нововведення – постійна бічна панель з ІІ-моделлю Gemini 3.

Google зробив справжню революцію у світі веб-браузерів, представивши принципово нову версію Chrome із глибокою інтеграцією штучного інтелекту.

Оновлення фактично перетворює браузер із простого інструмента перегляду сторінок на інтелектуального цифрового помічника.

Розумний асистент у бічній панелі

Ключове нововведення — постійна бічна панель з ШІ-моделлю Gemini 3. Тепер користувачі можуть отримувати контекстну інформацію, аналізувати вміст сторінок та вирішувати завдання без перемикання між вікнами.

Інноваційні можливості:

Нано-банан: Вбудований ШІ-редактор зображень для миттєвої обробки візуального контенту. Auto Browse: Автоматизація складних багатокрокових завдань. Глибока інтеграція з екосистемою Google: Взаємодія з Gmail, Calendar, YouTube та іншими сервісами.

Оновлення доступне для Windows, MacOS і Chromebook Plus, що робить передові ШІ-технології максимально доступними.

Google фактично трансформує уявлення про сучасний браузер, пропонуючи користувачам інтуїтивний інструмент, здатний брати на себе рутинні цифрові завдання. Це значний крок у конкурентних перегонах технологічних гігантів за першість у галузі ШІ-рішень.

