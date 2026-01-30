LG запровадила підписку на свої телевізори та монітори 30.01.2026, 00:28 — Технології&Авто

Британський підрозділ LG запустив сервіс LG Flex — модель, за якою техніку можна не купувати, а орендувати за щомісячну плату. У довгостроковій перспективі така підписка часто виходить дорожчою за звичайну покупку, тож найбільше пасує тим, кому пристрій потрібен ненадовго або хто любить часто оновлювати техніку.

Про це пише Ars Technica.

Що пропонує LG Flex і кому це може бути вигідно

LG Flex працює як оренда побутової електроніки з фіксованим щомісячним платежем. У межах програми користувачам доступні телевізори, монітори, колонки та саундбари, а щоб знизити суму платежу, можна обрати контракт на один, два або три роки.

Після завершення терміну підписки клієнт може продовжити оренду, замінити пристрій на інший або повернути техніку. Окремо оплачується демонтаж і пакування орендованого телевізора — це коштуватиме близько 69 доларів.

LG також обіцяє не карати за типові сліди використання на кшталт подряпин, дрібних вм’ятин або змін покриття. Водночас за серйозні пошкодження доведеться сплачувати за тарифами, прописаними в договорі, а за бажанням можна оформити страхування у партнерів компанії.

На прикладі телевізорів видно, як швидко оренда може перекрити роздрібну ціну. 85-дюймовий LG B5 2025 на офіційному сайті оцінюють у 3 515 доларів: місячна підписка для нього становить 382 долари, а за контрактом на три роки — 128 доларів на місяць. У першому варіанті повна вартість перекривається вже приблизно за дев’ять місяців, у другому — за 27 місяців.

Найдоступнішим пристроєм у LG Flex стала 3.1.1-канальна звукова панель 2024 року з підтримкою Dolby Atmos. У роздробі вона коштує 827 доларів, а оренда залежно від терміну контракту становить від 30 до 105 доларів на місяць.

Окремо компанія пропонує програму розстрочки, яка, за підрахунками, виявляється ще менш вигідною. У підсумку сервіс оренди буде цікавий насамперед для тих, кому техніка потрібна на короткий період, або для користувачів, які хочуть регулярно оновлювати пристрої.

Поки що LG Flex працює лише у Великій Британії, хоча торік виробник уже тестував подібну модель у Сінгапурі та Малайзії.

