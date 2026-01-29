Ринок уживаних автомобілів у 2026 році: чого очікувати Сьогодні 18:33 — Технології&Авто

Ринок уживаних автомобілів у 2026 році

Ринкові експерти прогнозують, що 2026 року водії сильніше відчують наслідки дефіциту мікросхем і зменшення пропозиції майже нових автомобілів. Посилення контролю над забрудненням довкілля торкнеться деяких власників транспортних засобів по всій Європі, зокрема й в Україні.

Про це йдеться в дослідженні carVertical

Ціни на автомобілі

За останні роки інфляція в більшості країн ЄС стабілізувалася, що призвело до зниження відсоткових ставок. Водночас водіям на хороші новини доведеться почекати — передбачається, що наступного року ціни на нові автомобілі залишатимуться незмінними.

Дефіцит майже нових автомобілів

Через глобальну пандемію, закриття заводів і дефіцит мікросхем упродовж 2020−2023 років світове виробництво автомобілів зменшилося. Протягом кількох останніх років на вторинному ринку дедалі більше відчувається дефіцит кількарічних автомобілів, завдяки чому ціни на вживані авто тримаються на відносно високому рівні.

«Наразі вартість автомобілів віком від 3 до 6 років знижується набагато повільніше, ніж раніше. Ринок уживаних автомобілів тримає високі ціни, і для їхнього зниження найближчим часом немає жодних підстав», — каже Матас Бузеліс із carVertical.

Прогнози

Пропозиція вживаних електромобілів на вторинному ринку щороку зростає, і в 2026 цей процес лише прискориться.

Бум електрифікації, що розпочався на початку 2020 року, незабаром трансформує ринок уживаних автомобілів. Багато електромобілів кількарічного віку досягнуть кінця свого лізингового терміну й з’являться на сайтах оголошень. Велика пропозиція вживаних електромобілів очікувано спричинить їхнє здешевлення.

«Щороку виробляється все більше нових електромобілів, і всі вони зрештою потрапляють на вторинний ринок. Саме тому вживані електромобілі стають усе доступнішими» — пояснює Бузеліс.

На їхню доступність також впливає збільшення кількості електромобілів китайського виробництва. Однак про попит на них судити ще зарано, оскільки китайські електрокари знецінюються швидше, ніж моделі від знайомих європейських виробників. Що швидше китайські електромобілі втрачатимуть свою вартість, то з більшою імовірністю покупці обиратимуть інші бренди.

ЄС посилює регулювання викидів

Із 1 січня 2026 року країни ЄС забороняють в’їзд до зон із низьким рівнем викидів дизельним автомобілям, які не відповідають стандарту Євро-5, і бензиновим автомобілям, що не відповідають стандарту Євро-2. Із 1 березня 2026 за порушення цих правил стягуватимуться штрафи.

Провідні кроки в цьому напрямку серед країн Європи робить Іспанія: з 2026 року всі іспанські міста з населенням від 50 тисяч мешканців будуть зобов’язані розширити зони з низьким рівнем викидів і обмежити рух старих автомобілів.

Перший етап директиви набуває чинності 29 листопада 2026 року, коли щойно виготовлені автомобілі матимуть проходити сертифікацію на відповідність Євро-7. Із листопада 2027 року стандарт Євро-7 застосовуватиметься до всіх щойно зареєстрованих у ЄС автомобілів.

