Українці, які купували вживані авто з-за кордону, найчастіше обирали Tesla Model Y

У 2025 році український автопарк поповнився понад 110,2 тис. електромобілів (BEV). Найактивніше такі авто реєстрували в кількох регіонах. Розповідаємо, які моделі електрокарів найчастіше обирають.

Де реєстрували найбільше електрокарів

Як свідчать дані «Укравтопрому»:

лідером за кількістю реєстрацій стала Львівська область — 16 427 електромобілів, з яких 91% були вживаними;

на другому місці — місто Київ із 13 588 зареєстрованими авто, 59% з них уживані;

третю позицію посіла Київська область — 8 621 електромобіль (69% уживані).

Далі у ТОП-5 йдуть Дніпропетровська область — 8 404 авто (70% уживані) та Рівненська область — 6 083 електромобілі, з яких 92% були ввезені з-за кордону.

Найпопулярніші нові електромобілі

Серед нових електрокарів попит у регіонах розподілився так:

у Києві, Київській та Дніпропетровській областях найчастіше обирали Volkswagen ID. Unyx;

у Львівській області лідером став BYD Song Plus;

у Рівненській області найпопулярнішим був BYD E2.

Бестселери серед вживаних електрокарів

У сегменті вживаних авто, ввезених з-за кордону, першість утримує Tesla Model Y — саме її найчастіше реєстрували в Києві, Київській, Дніпропетровській та Львівській областях.

У Рівненській області найбільшим попитом користувався Nissan Leaf.

