0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які моделі електрокарів найчастіше купують українці — рейтинг

Технології&Авто
67
Українці, які купували вживані авто з-за кордону, найчастіше обирали Tesla Model Y
Українці, які купували вживані авто з-за кордону, найчастіше обирали Tesla Model Y
У 2025 році український автопарк поповнився понад 110,2 тис. електромобілів (BEV). Найактивніше такі авто реєстрували в кількох регіонах. Розповідаємо, які моделі електрокарів найчастіше обирають.

Де реєстрували найбільше електрокарів

Як свідчать дані «Укравтопрому»:
  • лідером за кількістю реєстрацій стала Львівська область — 16 427 електромобілів, з яких 91% були вживаними;
  • на другому місці — місто Київ із 13 588 зареєстрованими авто, 59% з них уживані;
  • третю позицію посіла Київська область — 8 621 електромобіль (69% уживані).
Далі у ТОП-5 йдуть Дніпропетровська область — 8 404 авто (70% уживані) та Рівненська область — 6 083 електромобілі, з яких 92% були ввезені з-за кордону.

Найпопулярніші нові електромобілі

Серед нових електрокарів попит у регіонах розподілився так:
  • у Києві, Київській та Дніпропетровській областях найчастіше обирали Volkswagen ID. Unyx;
  • у Львівській області лідером став BYD Song Plus;
  • у Рівненській області найпопулярнішим був BYD E2.
Читайте також

Бестселери серед вживаних електрокарів

У сегменті вживаних авто, ввезених з-за кордону, першість утримує Tesla Model Y — саме її найчастіше реєстрували в Києві, Київській, Дніпропетровській та Львівській областях.
У Рівненській області найбільшим попитом користувався Nissan Leaf.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems