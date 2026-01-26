Які моделі електрокарів найчастіше купують українці — рейтинг
У 2025 році український автопарк поповнився понад 110,2 тис. електромобілів (BEV). Найактивніше такі авто реєстрували в кількох регіонах. Розповідаємо, які моделі електрокарів найчастіше обирають.
Де реєстрували найбільше електрокарів
Як свідчать дані «Укравтопрому»:
- лідером за кількістю реєстрацій стала Львівська область — 16 427 електромобілів, з яких 91% були вживаними;
- на другому місці — місто Київ із 13 588 зареєстрованими авто, 59% з них уживані;
- третю позицію посіла Київська область — 8 621 електромобіль (69% уживані).
Далі у ТОП-5 йдуть Дніпропетровська область — 8 404 авто (70% уживані) та Рівненська область — 6 083 електромобілі, з яких 92% були ввезені з-за кордону.
Найпопулярніші нові електромобілі
Серед нових електрокарів попит у регіонах розподілився так:
- у Києві, Київській та Дніпропетровській областях найчастіше обирали Volkswagen ID. Unyx;
- у Львівській області лідером став BYD Song Plus;
- у Рівненській області найпопулярнішим був BYD E2.
Бестселери серед вживаних електрокарів
У сегменті вживаних авто, ввезених з-за кордону, першість утримує Tesla Model Y — саме її найчастіше реєстрували в Києві, Київській, Дніпропетровській та Львівській областях.
У Рівненській області найбільшим попитом користувався Nissan Leaf.
Які моделі електрокарів найчастіше купують українці — рейтинг
