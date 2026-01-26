Зарядити електрокар в Україні стало дорожче
Днями в Україні у півтори рази зросли тарифи на заряджання електроавто. Головна причина — зміни в енергетичному законодавстві, які призвели до різкого здорожчання електроенергії для бізнес-сектору.
Про це пише Авто24.
Власники зарядних станцій були змушені переглянути свої цінники після того, як для них суттєво подорожчала електроенергія за комерційними тарифами. Останніми даними на деяких швидкісних станціях заряджання «електричок» запроваджено новий тариф — від 30 до 32 грн за кВт·год, хоча раніше він становив 18−20 грн за кВт·год.
Ціни
Ціни підняли не усі ЕЗС в країні, однак процес набирає обертів.
За словами експертів, різке зростання вартості електроенергії робить використання електрокарів при заряджанні на «швидких» станціях економічно невиправданим порівняно із експлуатацією авто з традиційним двигуном внутрішнього згоряння.
Приклад
За тарифом 29,99 грн/кВт·год повна зарядка батареї на 60−70 кВт·год може коштувати власникові майже як заправка невеликого бензинового автомобіля.
«За нового рівня цін зарядка електромобіля в Україні коштує приблизно 4,5−5,7 грн за кілометр, залежно від моделі та умов руху. Це вже рівень бензинових авто», — зауважує видання.
