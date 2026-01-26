0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Audi детально розповіла про оновлені A5 і S5 2026 року

Технології&Авто
145
Audi незначно змінила дизайн нових моделей
Audi незначно змінила дизайн нових моделей
Audi оприлюднила офіційні дані про оновлені A5 і S5 2026 модельного року.
Компанія не стала кардинально змінювати дизайн, зосередившись на електронних системах та оснащенні. Стартова ціна нового A5 становить 50 200 доларів, а продажі розпочнуться у першому кварталі цього року.

Дизайн

  • В екстер’єрі A5 з’явилося оформлення у стилі «затемненого» кузова, завдяки чому великі повітрозабірники виглядають стриманіше, а задня частина виконана у дусі актуальних моделей бренду.
  • У S5 акцент зроблено на деталях, зокрема на фірмовому червоному шильдику на решітці радіатора, тоді як загальний силует залишився близьким до попередника.

Що змінилося у салоні

Найпомітніші зміни відбулися в салоні. Моделі отримали нове багатофункціональне кермо зі звичними роликами та оновлену графіку MMI з простішим і наочнішим інтерфейсом. Приладова панель тепер відображає більше даних, з’явилася підтримка дзеркалювання навігації та мультимедіа зі смартфона, а дисплей для пасажира навчили працювати з окремими Bluetooth-навушниками.
Серед нових опцій — панорамні камери, підігрів керма, відеореєстратор, аудіосистема в підголовниках і «профільний» режим із трьома сценаріями комфорту.
Читайте також
S5 отримав розширений динамічний режим із переналаштованою електронікою та покращений автопарковник для тісних місць. Лінійка двигунів збереглася: бензинові A5 оснащуються 2.0 TFSI на 150 або 204 к.с., дизельні версії мають 2.0 TDI EA288 evo на 204 к.с., а S5, як і раніше, комплектується 3,0-літровим V6 TFSI потужністю 367 к.с. у парі з 48-вольтовою системою MHEV plus і VTG.
За матеріалами:
uamotors
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems