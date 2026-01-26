Audi детально розповіла про оновлені A5 і S5 2026 року Сьогодні 02:14 — Технології&Авто

Audi незначно змінила дизайн нових моделей

Audi оприлюднила офіційні дані про оновлені A5 і S5 2026 модельного року.

Компанія не стала кардинально змінювати дизайн, зосередившись на електронних системах та оснащенні. Стартова ціна нового A5 становить 50 200 доларів, а продажі розпочнуться у першому кварталі цього року.

Дизайн

В екстер’єрі A5 з’явилося оформлення у стилі «затемненого» кузова, завдяки чому великі повітрозабірники виглядають стриманіше, а задня частина виконана у дусі актуальних моделей бренду.

У S5 акцент зроблено на деталях, зокрема на фірмовому червоному шильдику на решітці радіатора, тоді як загальний силует залишився близьким до попередника.

Що змінилося у салоні

Найпомітніші зміни відбулися в салоні. Моделі отримали нове багатофункціональне кермо зі звичними роликами та оновлену графіку MMI з простішим і наочнішим інтерфейсом. Приладова панель тепер відображає більше даних, з’явилася підтримка дзеркалювання навігації та мультимедіа зі смартфона, а дисплей для пасажира навчили працювати з окремими Bluetooth-навушниками.

Серед нових опцій — панорамні камери, підігрів керма, відеореєстратор, аудіосистема в підголовниках і «профільний» режим із трьома сценаріями комфорту.

S5 отримав розширений динамічний режим із переналаштованою електронікою та покращений автопарковник для тісних місць. Лінійка двигунів збереглася: бензинові A5 оснащуються 2.0 TFSI на 150 або 204 к.с., дизельні версії мають 2.0 TDI EA288 evo на 204 к.с., а S5, як і раніше, комплектується 3,0-літровим V6 TFSI потужністю 367 к.с. у парі з 48-вольтовою системою MHEV plus і VTG.

