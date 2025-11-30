0 800 307 555
укр
Audi презентувала стильні й недорогі електрокари з запасом ходу понад 700 км (фото)

Технології&Авто
40
Audi презентувала стильні й недорогі електрокари з запасом ходу понад 700 км (фото)
Audi презентувала стильні й недорогі електрокари з запасом ходу понад 700 км (фото), Фото: Audi
На автосалоні в Гуанчжоу дебютували інноваційні електромобілі Audi. Седан Audi A6L e-tron та кросовер E SUV оснащені потужними установками із запасом ходу понад 700 км. Нові електромобілі Audi почнуть випускати в Китаї.
Про них розповіли на офіційному сайті німецького автовиробника.

Audi A6L e-tron

Седан Audi A6 e-tron розширив лінійку моделі — приєднався до ліфтбека і універсала. Він повторяє їх стрімкий дизайн із тоненькими дворівневими фарами, проте для Китаю електрокар подовжили на 145 мм.
Фото: Audi
Фото: Audi

Габарити Audi A6L e-tron:

  • довжина — 5073 мм;
  • ширина — 1942 мм;
  • висота — 1522 мм;
  • колісна база — 3076 мм.
У салоні на передній панелі встановлено три екрани, причому мультимедійну систему розробили в Huawei.
Фото: Audi
Фото: Audi
Електромобіль Audi A6L e-tron оснащений 354-сильною установкою і здатен розігнатися до 100 км/год за 5,4 с. Батарея на 107 кВт∙год забезпечує запас ходу 770 км.
800-вольтна архітектура дає можливість швидко заряджатися (потужністю 270 кВт) на 80% можна зарядити за 21 хвилину. Відомо, що китайський седан Audi A6 буде суттєво дешевшим за побратимів німецького виробництва.

Audi E SUV

Концепт Audi E SUV — провісник майбутнього електрокросовера E8, який дебютує в 2026 році і коштуватиме від 200 000 юанів ($36 600). Це другий представник нової лінійки моделей китайського виробництва, відмінною рисою яких є відсутність емблеми з чотирма кільцями.
Фото: Audi
Фото: Audi
Зовні кросовер нагадує споріднений електромобіль Audi E5 Sportback, з яким він ділить платформу. У нього плавні форми кузова та вузькі фари.

Розміри Audi E SUV:

  • довжина — 5057 мм;
  • ширина — 2042 мм;
  • висота — 1786 мм;
  • колісна база — 3060 мм.
Фото: Audi
Фото: Audi
Електромобіль Audi E8 отримає 680-сильну повнопривідну установку і зможе розганятися до 100 км/год приблизно за 5 с. Із батареєю на 109 кВт∙год можна буде долати понад 700 км без підзарядки.
Цей електрокар також матиме 800-вольтне електрообладнання, яке дозволить поповнить запас ходу на 320 км за 10 хвилин.
