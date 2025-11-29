Kia представила концепт позашляхової версії електрокросовера EV5 (фото)
Kia показала на автосалоні в Гуанчжоу новий концепт EV5 Weekender — жорсткішу, орієнтовану на активний відпочинок версію свого компактного електричного кросовера.
Про це повідомляє Carscoops.
Хоча Weekender-версії раніше демонструвалися і на моделях EV9, PV5 і Tasman, жодна із них не дістався конвеєра. Та з огляду на зростання попиту на «прохідні» моделі, саме EV5 Weekender може стати першим, хто стане серійним.
Концепт розробила китайська студія Kia China Style Design Team. Автомобіль отримав збільшений дорожній просвіт, великий комплект позашляхових коліс, підняту підвіску та масивніший вигляд.
Матове бежеве забарвлення з лимонно-зеленими акцентами відсилає до фірмового стилю лінійки Weekender.
Кросовер оснастили розширеними крилами, новими захисними накладками, зміненим бампером, масивним багажником на даху й спеціальними точками кріплення для додаткового спорядження — у стилі Land Rover Defender.
Інтер’єр переробили значно глибше, ніж зазвичай буває у концептів на основі серійних моделей.
Панорамний дисплей тепер простягається й перед пасажиром, з’явилися нове кермо, змінена центральна консоль, інші дефлектори та оновлене оздоблення з 3D-текстурою.
У багажній частині додали практичні елементи на кшталт додаткових тримачів і кріплень, подібних до системи YouClip від Dacia, а також рейки на стелі для фіксації спорядження.
Технічних параметрів Kia поки не розкриває, тож невідомо, чи відрізняється концепт від серійного EV5, окрім підвіски.
Базова модель побудована на платформі E-GMP і пропонується у передньо- та повноприводних версіях з різними батареями залежно від ринку. Також підтверджено появу спортивної модифікації EV5 GT.
З огляду на стиль, оснащення та актуальні ринкові тренди, EV5 Weekender виглядає надто готовим, щоб залишитися лише концептом.
