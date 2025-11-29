Kia представила концепт позашляхової версії електрокросовера EV5 (фото) Сьогодні 05:17 — Технології&Авто

Kia представила концепт позашляхової версії електрокросовера EV5 (фото), Фото: Kia

Kia показала на автосалоні в Гуанчжоу новий концепт EV5 Weekender — жорсткішу, орієнтовану на активний відпочинок версію свого компактного електричного кросовера.

Про це повідомляє Carscoops.

Хоча Weekender-версії раніше демонструвалися і на моделях EV9, PV5 і Tasman, жодна із них не дістався конвеєра. Та з огляду на зростання попиту на «прохідні» моделі, саме EV5 Weekender може стати першим, хто стане серійним.

Фото: Kia

Концепт розробила китайська студія Kia China Style Design Team. Автомобіль отримав збільшений дорожній просвіт, великий комплект позашляхових коліс, підняту підвіску та масивніший вигляд.

Матове бежеве забарвлення з лимонно-зеленими акцентами відсилає до фірмового стилю лінійки Weekender.

Фото: Kia

Кросовер оснастили розширеними крилами, новими захисними накладками, зміненим бампером, масивним багажником на даху й спеціальними точками кріплення для додаткового спорядження — у стилі Land Rover Defender.

Фото: Kia

Інтер’єр переробили значно глибше, ніж зазвичай буває у концептів на основі серійних моделей.

Панорамний дисплей тепер простягається й перед пасажиром, з’явилися нове кермо, змінена центральна консоль, інші дефлектори та оновлене оздоблення з 3D-текстурою.

Фото: Kia

У багажній частині додали практичні елементи на кшталт додаткових тримачів і кріплень, подібних до системи YouClip від Dacia, а також рейки на стелі для фіксації спорядження.

Технічних параметрів Kia поки не розкриває, тож невідомо, чи відрізняється концепт від серійного EV5, окрім підвіски.

Фото: Kia

Базова модель побудована на платформі E-GMP і пропонується у передньо- та повноприводних версіях з різними батареями залежно від ринку. Також підтверджено появу спортивної модифікації EV5 GT.

З огляду на стиль, оснащення та актуальні ринкові тренди, EV5 Weekender виглядає надто готовим, щоб залишитися лише концептом.

