Starlink виводить Wi-Fi під час польоту на нові висоти
Супутниковий інтернет Starlink активно змінює якість Wi-Fi у літаках, пропонуючи швидкість і затримку, близькі до домашнього інтернету. Аналітики вже називають сервіс новим стандартом для авіації.
Система, створена компанією SpaceX, використовує понад 9 тисяч супутників на низькій орбіті. Це дозволяє досягати швидкості до 350 Мбіт/с із затримкою менш ніж 100 мс. Завдяки цьому пасажири можуть користуватися відеодзвінками та іншими сервісами в реальному часі — раніше це було практично неможливо.
Для порівняння, старі системи Wi-Fi у літаках працювали на базі 3G/4G і забезпечували до 10 Мбіт/с на весь салон. Навіть сучасні альтернативи значно поступаються Starlink за швидкістю.
Авіакомпанії переходять на Starlink
Авіакомпанії вже активно переходять на нову технологію. Зокрема, United Airlines планує оснастити весь свій флот Starlink до кінця року, модернізуючи десятки літаків щомісяця. До списку партнерів також входять Qatar Airways, Emirates, British Airways та Virgin Atlantic.
Перспективи розвитку
Експерти прогнозують, що з розвитком технології Wi-Fi у літаках стане безкоштовним, як у готелях. Водночас повноцінний рівень домашнього інтернету у повітрі може стати масовим лише через кілька років.
