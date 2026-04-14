Електрокар чи автомобіль з ГБО: що вигідніше

У 2026 році питання економічної доцільності електромобілів порівняно з авто на газобалонному обладнанні (ГБО) знову опинилося в центрі уваги українських водіїв.

Перевага електротранспорту залишається очевидною лише за певних умов. Реалії ринку змушують дедалі уважніше оцінювати не лише ціни, а й доступність інфраструктури.
За даними аналітики, для порівняння взяли електрокросовер із середнім споживанням 18 кВт-год на 100 км та економічний автомобіль на газу з витратою 7 літрів на 100 км.
Домашній тариф на електроенергію становить 4,32 грн за кВт-год, тоді як на швидкісних зарядних станціях він сягає близько 30 грн. Водночас ціна автогазу (LPG) на початку квітня зафіксована на рівні 47,94 грн за літр.

Найвигідніший сценарій для електромобіля

Заряджання виключно вдома. У такому випадку 100 км пробігу обходяться лише у 77,76 грн, що більш ніж у чотири рази дешевше за поїздку на газу (335,58 грн). Це робить електрокар особливо привабливим для власників приватних будинків або тих, хто має доступ до власної розетки.
Однак у змішаному режимі, коли половина заряджання відбувається вдома, а інша — на комерційних швидкісних станціях, ситуація змінюється. Середня вартість електроенергії зростає до 17,16 грн за кВт-год, а пробіг 100 км уже коштує 308,88 грн. У такому випадку різниця з автомобілем на газу скорочується до мінімальних 26,70 грн.
Для мешканців багатоповерхівок, які не мають доступу до домашньої зарядки і змушені користуватися лише публічною інфраструктурою, економічна перевага електромобіля практично зникає. Витрати стають співставними з ГБО, що змушує багатьох сумніватися у доцільності переходу на електротранспорт.
За матеріалами:
mmr.ua
Також за темою
Також за темою
