0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кожен четвертий імпортований легковик — віком до 5 років: які моделі обирають українці

Технології&Авто
69
Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років
Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років
У квітні український автопарк поповнили 4,8 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Загалом протягом минулого місяця українці придбали 19,6 тис. легковиків з пробігом, тож майже кожен четвертий імпортований автомобіль був віком до 5 років.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

Які типи двигунів обирають найчастіше

Найбільшу частку серед імпортованих авто віком до 5 років становили бензинові машини — 49%.
На другому місці за популярністю опинилися електромобілі — 26%. Третю позицію посіли гібридні авто, частка яких становила 18%.
На дизельні автомобілі припало 6% ринку, а на авто з ГБО — 1%.
Найпопулярнішим вживаним автомобілем віком до 5 років став Tesla Model Y — українці придбали 264 таких авто.
ТОП-5 вживаних авто віком до 5 років
ТОП-5 вживаних авто віком до 5 років, Інфографіка створена за допомогою ШІ
Раніше Finance.ua писав, що за минулий місяць український автопарк поповнили 3,9 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це на 0,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Бестселером квітня став Ford Escape.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок УкраїниУкравтопром
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems