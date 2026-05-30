Кожен четвертий імпортований легковик — віком до 5 років: які моделі обирають українці Сьогодні 19:11 — Технології&Авто

Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років

У квітні український автопарк поповнили 4,8 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Загалом протягом минулого місяця українці придбали 19,6 тис. легковиків з пробігом, тож майже кожен четвертий імпортований автомобіль був віком до 5 років.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Які типи двигунів обирають найчастіше

Найбільшу частку серед імпортованих авто віком до 5 років становили бензинові машини — 49%.

На другому місці за популярністю опинилися електромобілі — 26%. Третю позицію посіли гібридні авто, частка яких становила 18%.

На дизельні автомобілі припало 6% ринку, а на авто з ГБО — 1%.

Найпопулярнішим вживаним автомобілем віком до 5 років став Tesla Model Y — українці придбали 264 таких авто.

ТОП-5 вживаних авто віком до 5 років, Інфографіка створена за допомогою ШІ

Раніше Finance.ua писав , що за минулий місяць український автопарк поповнили 3,9 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це на 0,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Бестселером квітня став Ford Escape.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.