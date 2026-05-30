У квітні український автопарк поповнили 4,8 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Загалом протягом минулого місяця українці придбали 19,6 тис. легковиків з пробігом, тож майже кожен четвертий імпортований автомобіль був віком до 5 років.
На дизельні автомобілі припало 6% ринку, а на авто з ГБО — 1%.
Найпопулярнішим вживаним автомобілем віком до 5 років став Tesla Model Y — українці придбали 264 таких авто.
Раніше Finance.ua писав, що за минулий місяць український автопарк поповнили 3,9 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це на 0,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Бестселером квітня став Ford Escape.