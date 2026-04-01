Показали рендери рестайлінгу Renault Kangoo
Французький автовиробник Renault готує планове оновлення для популярного комерційного фургона Renault Kangoo.
Попри те, що третє покоління моделі дебютувало у 2021 році, рестайлінг очікується лише у 2027-му, що є типовим для сегмента легких комерційних авто з довшим життєвим циклом.
За попередніми даними, зміни торкнуться передусім зовнішності. Очікується оновлена передня частина з вужчою оптикою, модернізованою решіткою радіатора та більш виразним бампером у новому фірмовому стилі бренду. Саме таку інтерпретацію представило видання Auto-Moto, опублікувавши перші рендери моделі.
Збоку автомобіль зазнає мінімальних змін, які можуть обмежитися новим дизайном колісних дисків. Задня частина також залишиться майже без змін — очікується лише незначне оновлення графіки ліхтарів без серйозного перегляду конструкції.
У салоні новинка отримає сучасніші технології. Йдеться про цифрову панель приладів, яка вже використовується в нових моделях бренду, зокрема Renault Clio та електричних Renault 5 і Renault 4.
Найважливіші зміни відбудуться в технічній частині. Оновлений Kangoo вперше може отримати гібридні силові установки. Спочатку йдеться про м’який гібрид, а згодом можливе впровадження повноцінної бензино-електричної системи. Водночас дизельні двигуни потужністю 95 і 115 к.с. залишаться в лінійці.
Окрему увагу приділять електричній версії. Завдяки збільшенню ємності акумулятора понад 45 кВт·год запас ходу моделі може перевищити 300 км за циклом WLTP, що зробить її більш конкурентною у своєму класі.
Поділитися новиною
Також за темою
Apple планує випустити три мільйони складаних iPhone до кінця року
Скільки коштує поїздка на різних типах пального (інфографіка)
Як змінювався авторинок у березні 2026 року
Пробіг деяких авто в Україні скоригований на понад 250 тис. км — дослідження
Новий податок на електромобілі: що готують в Україні