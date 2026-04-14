Чому автовиробники радять міняти моторну оливу рідше

Сучасні автомобільні бренди дедалі частіше впроваджують сервісні регламенти Long Life, які передбачають заміну моторної оливи кожні 30−50 тисяч кілометрів.
Попри привабливість такого підходу з точки зору економії, експерти застерігають: подовжені інтервали можуть становити ризик для довговічності двигуна, а відповідальність виробника зазвичай обмежується лише гарантійним періодом.
За словами фахівців, подібні регламенти більше орієнтовані на корпоративні автопарки та маркетингові переваги, ніж на інтереси приватних власників. Критичні технічні проблеми, як правило, виникають уже після завершення гарантії — через 2−3 роки або приблизно після 100 тисяч кілометрів пробігу.
Навіть сучасні мастильні матеріали з часом втрачають свої захисні властивості. Особливо швидко це відбувається в умовах міської експлуатації, де двигун працює у режимі частих зупинок і коротких поїздок. У таких умовах олива деградує значно швидше, ніж передбачено виробником.
Рідка заміна мастила може призвести до серйозних несправностей. Зокрема, зростає ризик зносу вкладишів колінчастого вала, а також виходу з ладу турбокомпресора чи систем керування клапанами. Забруднена олива здатна забивати тонкі канали, що спричиняє масляне голодування важливих вузлів двигуна.
Експерти також наголошують, що колір оливи не є надійним показником її стану. У бензинових двигунах вона може довго залишатися світлою, тоді як у дизельних темніє майже одразу — і це вважається нормою. Водночас стабільна в’язкість мастила, критично важлива для двигуна, не може зберігатися протягом кількох років експлуатації.
Фахівці радять скорочувати інтервали заміни оливи до 15−20 тисяч кілометрів, а для авто, що експлуатуються переважно в місті або мають високу потужність, — до 10−15 тисяч кілометрів або раз на рік. Для автомобілів із газобалонним обладнанням чи гібридних моделей інтервали рекомендують зменшувати ще приблизно на 25%, щоб уникнути передчасного зносу двигуна.
За матеріалами:
mmr.ua
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
