Правила для деяких водіїв в Україні змінили — деталі

Технології&Авто
Водії, у яких є право на керування вантажівок, мікроавтобусом та автобусом, та в яких стаж водіння до трьох років тепер зможуть керувати окремою сільгосптехнікою без отримання посвідчення тракториста-машиніста.

Коли діятиме

Цей дозвіл діятиме лише у межах воєнного стану та протягом 90 днів після його завершення.
Це стало можливим завдяки змінам, внесеним до Постанови № 217, які уряд затвердив 6 квітня. Про це повідомляє пресцентр Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.
Читайте також
Керувати деякою сільгосптехнікою без посвідчення тепер можуть власники прав категорій: С1, С, D1, D. Стаж водіння може бути меншим за три роки.

Як було

Раніше власники таких прав могли отримати можливість керувати сільськогосподарськими машинами лише за наявності трирічного стажу водіння.
До переліку сільгосптехніки входять машини категорій А1, А2, В1, В2, В3:
  • трактори;
  • самохідні зерно- і кукурудзозбиральні машини;
  • самохідні машини для збирання коренеплодів, картоплі, овочів, фруктів і ягід тощо.
Відтак в умовах війни та дефіциту трактористів-машиністів в аграрному секторі вимога трирічного стажу суттєво обмежувала можливості залучення нових працівників. Особливо в періоди пікових польових робіт — посівної та жнив.
Читайте також

Для чого це

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев сказав, що таке рішення уряду є відповіддю на запит бізнесу та виклики воєнного часу.
Очікується, що ця ініціатива дозволить аграрним підприємствам швидше укомплектовувати вакансії, забезпечити дотримання агротехнічних строків та зміцнити продовольчу безпеку держави.
«Скасування вимоги щодо наявності трирічного стажу керування на сільгосптехніку — це практичне рішення, яке дозволить аграріям швидше залучати людей до роботи в полі. В умовах війни кожен день має значення, і ми маємо максимально спрощувати доступ до роботи там, де це не шкодить безпеці, але критично важливо для економіки та продовольчої стабільності країни», — наголосив Олексій Соболев.
Тому нова норма діятиме виключно в межах воєнного стану та протягом 90 днів після його завершення. Також у ній не не передбачено виїзду на дороги загального користування.
Раніше Finance.ua писав, що кожне третє сільське домогосподарство в Україні повідомило про зниження доходів за 2025 рік, а серед родин, що залежать від агросектору, цей показник сягає 48%. Про це повідомила Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).
Згідно зі звітом «Про продовольчу безпеку та сільськогосподарські засоби до існування в Україні», 40% опитаних домогосподарств займаються агровиробництвом, при цьому 86% із них виробляють продукцію переважно для власного споживання, що допомагає захиститись від коливань ринку та зростання цін на харчові продукти.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоПосвідчення водія
Також за темою
Також за темою
