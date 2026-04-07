Правила для деяких водіїв в Україні змінили — деталі

Водії, у яких є право на керування вантажівок, мікроавтобусом та автобусом, та в яких стаж водіння до трьох років тепер зможуть керувати окремою сільгосптехнікою без отримання посвідчення тракториста-машиніста.

Коли діятиме

Цей дозвіл діятиме лише у межах воєнного стану та протягом 90 днів після його завершення.

Це стало можливим завдяки змінам, внесеним до Постанови № 217, які уряд затвердив 6 квітня. Про це повідомляє пресцентр Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Керувати деякою сільгосптехнікою без посвідчення тепер можуть власники прав категорій: С1, С, D1, D. Стаж водіння може бути меншим за три роки.

Як було

Раніше власники таких прав могли отримати можливість керувати сільськогосподарськими машинами лише за наявності трирічного стажу водіння.

До переліку сільгосптехніки входять машини категорій А1, А2, В1, В2, В3:

трактори;

самохідні зерно- і кукурудзозбиральні машини;

самохідні машини для збирання коренеплодів, картоплі, овочів, фруктів і ягід тощо.

Відтак в умовах війни та дефіциту трактористів-машиністів в аграрному секторі вимога трирічного стажу суттєво обмежувала можливості залучення нових працівників. Особливо в періоди пікових польових робіт — посівної та жнив.

Для чого це

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев сказав, що таке рішення уряду є відповіддю на запит бізнесу та виклики воєнного часу.

Очікується, що ця ініціатива дозволить аграрним підприємствам швидше укомплектовувати вакансії, забезпечити дотримання агротехнічних строків та зміцнити продовольчу безпеку держави.

«Скасування вимоги щодо наявності трирічного стажу керування на сільгосптехніку — це практичне рішення, яке дозволить аграріям швидше залучати людей до роботи в полі. В умовах війни кожен день має значення, і ми маємо максимально спрощувати доступ до роботи там, де це не шкодить безпеці, але критично важливо для економіки та продовольчої стабільності країни», — наголосив Олексій Соболев.

Тому нова норма діятиме виключно в межах воєнного стану та протягом 90 днів після його завершення. Також у ній не не передбачено виїзду на дороги загального користування.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.