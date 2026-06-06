«Приховані» правила дорожнього руху в Європі, через які можна отримати великі штрафи
Водіїв попереджають про маловідомі правила дорожнього руху в Європі, через які туристи можуть отримати великі штрафи під час подорожей за кордон. Експерти наголошують: незнання місцевих законів може коштувати водіям тисяч євро та зіпсувати відпустку.
Про це пише Express.
За що можуть оштрафувати у Європі
Саманта Сміт, керівник відділу спеціалізованого дозвілля у Footman James, попередила: важливо переконатися, що у вас є правильна автостраховка, перевірити, чи має вона обмеження пробігу та достатнє покриття для поїздки, яку плануєте здійснити.
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У Франції, наприклад, заборонено використовувати навігатори, які показують точне розташування камер контролю швидкості. За порушення можуть оштрафувати на суму до 1500 євро, а також конфіскувати пристрій чи навіть автомобіль.
У Німеччині водіям загрожують штрафи, якщо вони зупиняться на автобані через порожній бак. Таку ситуацію там можуть розцінити як порушення, а штраф становитиме від 30 до 70 євро.
У Португалії під забороною перевезення запасних каністр із бензином. За наявність пального в автомобілі водієві може загрожувати штраф від 1500 до 15 тисяч євро.
У Фінляндії водії зобов’язані постійно їздити з увімкненими фарами — навіть удень і під час зупинки. А миготіння фарами там часто означає попередження про аварію або диких тварин на дорозі.
У Швейцарії люди, які носять окуляри чи контактні лінзи, повинні мати із собою запасну пару. Крім того, автомобіль має бути позначений наклейкою з країною реєстрації, наприклад «UK».
В Іспанії ж можуть оштрафувати за кермування босоніж або у шльопанцях, якщо поліція вирішить, що таке взуття заважає повноцінно контролювати автомобіль. Штраф за це може сягати 200 євро.
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