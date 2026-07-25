0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Range Rover представив перший електричний гран-турер GT (фото)

Технології&Авто
62
Range Rover GT
Range Rover GT
Range Rover представив нову модель GT, яка стане першим повністю електричним гран-турером бренду. Автомобіль має вийти на дороги у 2027 році та стане п’ятою моделлю в лінійці Range Rover.
Про це повідомляє Autoblog.
Range Rover GT побудований на новій платформі JLR EMA і стане першою повністю електричною моделлю бренду на цій архітектурі.
Автомобіль орієнтований переважно на рух асфальтованими дорогами, але виробник заявляє, що він збереже фірмові можливості Range Rover для складних умов.
Модель стане найбільш наближеною до легкового автомобіля серед усієї лінійки бренду.
Range Rover GT
Range Rover GT
Камуфляж приховує деталі, але загальний силует легко впізнати. GT відмовляється від традиційної квадратної форми Range Rover на користь низького даху, кузова у стилі фастбек і плавних аеродинамічних ліній.
Він більше схожий на розкішний гран-турер, ніж на типовий SUV.
Передня частина, однак, нагадує Tesla Model Y, хоча має більш гострі форми і позбавлена світлодіодної смуги.
Range Rover GT
Range Rover GT
У салоні панує мінімалізм: майже всі функції зосереджені на великому центральному сенсорному екрані, а перед водієм розташований тонкий цифровий дисплей.
Традиційні прилади залишилися в минулому — так само, як у Tesla. Водночас салон виглядає просторим і світлим.
Салон Range Rover GT
Салон Range Rover GT
Прихований повітропровід проходить уздовж усієї панелі приладів, зберігаючи чистий горизонтальний дизайн, характерний для Range Rover. Верхню частину панелі обтягнули тканим матеріалом, який приховує динаміки та додає затишку сучасному інтер’єру.
Салон Range Rover GT
Салон Range Rover GT
М’яка шкіра, металеві елементи, двоспицеве кермо та скульптурна центральна консоль створюють атмосферу, більше схожу на дорогі меблі, ніж на звичайний автомобіль.
Головна ідея такого дизайну — зменшити рівень шуму та візуальний хаос, перетворивши GT на те, що Range Rover називає «спокійним простором» для довгих подорожей.
Салон Range Rover GT
Салон Range Rover GT

Спочатку електромобіль, а згодом інші версії

Range Rover поки що не розкриває характеристики силової установки, але відомо, що GT дебютує як повністю електрична модель. Нова платформа EMA також дозволяє створення гібридної версії у майбутньому.
Прототипи вже помічали на дорогах у камуфляжі, натхненному пагорбами навколо Гейдона, де працює команда Range Rover.
Золотий цифровий візерунок на покритті символізує як місцевість, яку має підкорювати GT, так і технології, приховані всередині автомобіля.
Салон Range Rover GT
Салон Range Rover GT
Керівний директор Martin Limpert заявив, що метою було переосмислити концепцію гран-турера у «витонченому, унікальному для Range Rover стилі», поєднавши легкість електромобільної динаміки, комфорт на великих дистанціях і можливості, яких традиційні гран-турери запропонувати не можуть.
Салон Range Rover GT
Салон Range Rover GT
Повні характеристики — потужність, ємність батареї та запас ходу — Range Rover представить під час офіційної прем’єри GT наприкінці цього року. Очікується, що автомобіль вийде на дороги у 2027 році.
За матеріалами:
УНН
АвтоЕлектромобілі
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems