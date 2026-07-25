Range Rover представив перший електричний гран-турер GT (фото) Сьогодні 22:07 — Технології&Авто

Range Rover GT

Range Rover представив нову модель GT, яка стане першим повністю електричним гран-турером бренду. Автомобіль має вийти на дороги у 2027 році та стане п’ятою моделлю в лінійці Range Rover.

Про це повідомляє Autoblog.

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Range Rover GT побудований на новій платформі JLR EMA і стане першою повністю електричною моделлю бренду на цій архітектурі.

Автомобіль орієнтований переважно на рух асфальтованими дорогами, але виробник заявляє, що він збереже фірмові можливості Range Rover для складних умов.

Модель стане найбільш наближеною до легкового автомобіля серед усієї лінійки бренду.

Range Rover GT

Камуфляж приховує деталі, але загальний силует легко впізнати. GT відмовляється від традиційної квадратної форми Range Rover на користь низького даху, кузова у стилі фастбек і плавних аеродинамічних ліній.

Він більше схожий на розкішний гран-турер, ніж на типовий SUV.

Передня частина, однак, нагадує Tesla Model Y, хоча має більш гострі форми і позбавлена світлодіодної смуги.

Range Rover GT

У салоні панує мінімалізм: майже всі функції зосереджені на великому центральному сенсорному екрані, а перед водієм розташований тонкий цифровий дисплей.

Традиційні прилади залишилися в минулому — так само, як у Tesla. Водночас салон виглядає просторим і світлим.

Салон Range Rover GT

Прихований повітропровід проходить уздовж усієї панелі приладів, зберігаючи чистий горизонтальний дизайн, характерний для Range Rover. Верхню частину панелі обтягнули тканим матеріалом, який приховує динаміки та додає затишку сучасному інтер’єру.

Салон Range Rover GT

М’яка шкіра, металеві елементи, двоспицеве кермо та скульптурна центральна консоль створюють атмосферу, більше схожу на дорогі меблі, ніж на звичайний автомобіль.

Головна ідея такого дизайну — зменшити рівень шуму та візуальний хаос, перетворивши GT на те, що Range Rover називає «спокійним простором» для довгих подорожей.

Салон Range Rover GT

Спочатку електромобіль, а згодом інші версії

Range Rover поки що не розкриває характеристики силової установки, але відомо, що GT дебютує як повністю електрична модель. Нова платформа EMA також дозволяє створення гібридної версії у майбутньому.

Прототипи вже помічали на дорогах у камуфляжі, натхненному пагорбами навколо Гейдона, де працює команда Range Rover.

Золотий цифровий візерунок на покритті символізує як місцевість, яку має підкорювати GT, так і технології, приховані всередині автомобіля.

Салон Range Rover GT

Керівний директор Martin Limpert заявив, що метою було переосмислити концепцію гран-турера у «витонченому, унікальному для Range Rover стилі», поєднавши легкість електромобільної динаміки, комфорт на великих дистанціях і можливості, яких традиційні гран-турери запропонувати не можуть.

Салон Range Rover GT

Повні характеристики — потужність, ємність батареї та запас ходу — Range Rover представить під час офіційної прем’єри GT наприкінці цього року. Очікується, що автомобіль вийде на дороги у 2027 році.

УНН За матеріалами:

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