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Найкращі смартгодинники з витривалими батареями (фото)

Технології&Авто
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Xiaomi Watch 5
Xiaomi Watch 5
Сучасні розумні годинники з кремнієво-вуглецевими акумуляторами здатні забезпечити тривалий час автономної роботи. Такі моделі можна знайти у брендів Xiaomi, Apple, OnePlus, Huawei, та Samsung.
Серед смартгодинників 2026 року експерти порталу Gizmochina виділили 5 найкращих варіантів, оснащених потужними акумуляторами.

Xiaomi Watch 5

Xiaomi Watch 5 працює під управлінням операційної системи Wear OS 6, яка досить швидко розряджає батарею через інтеграцію з додатками та фонову синхронізацію.
Попри це, годинник здатен протриматися до 6 днів у стандартному режимі та до 18 днів у режимі енергозбереження.
Xiaomi Watch 5
Xiaomi Watch 5, Фото: Xiaomi
Для цього Xiaomi Watch 5 використовує кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 930 мАг. Окрім того, він поєднує основний процесор Snapdragon з низькоенергетичним співпроцесором, що запобігає зайвим витратам енергії.

OnePlus Watch 4

OnePlus Watch 4 також використовує Wear OS 6, пропонуючи при цьому близько 5 днів автономної роботи у стандартному режимі. При інтенсивному використанні, зокрема з увімкненим GPS, час роботи від батареї скорочується приблизно до 3 днів.
OnePlus Watch 4
OnePlus Watch 4, Фото: OnePlus
При потребі OnePlus Watch 4 може перейти на спеціальний режим енергозбереження. У такому разі основний процесор вимкнеться, переклавши основні функції на співпроцесор. У такому режимі годинник може витримати до 16 днів.
OnePlus Watch 4 оснащений акумулятором ємністю 646 мАг з підтримкою швидкої зарядки. Гаджет повністю заряджається від нуля до 100% приблизно за 75 хвилин.

Huawei Watch GT Runner 2

Huawei Watch GT Runner 2 — ідеальний варіант для відстеження тренувань, не перевантажений сторонніми програмами.
Цей годинник працює на власній HarmonyOS та забезпечує до 14 днів автономної роботи при помірному використанні близько 7 днів активної роботи.
Huawei Watch GT Runner 2
Huawei Watch GT Runner 2, Фото: Gizmochina
Оскільки для бігунів та туристів важливо моніторити маршрут, Huawei Watch GT Runner 2 пропонує до 32 годин безперервного дводіапазонного GPS-відстеження на одному заряді.

Apple Watch Ultra 3

Watch Ultra 3 дозволяють користувачам iPhone залишатися в екосистемі Apple та витримують до 42 годин звичайного використання на одному заряді. Режим низького енергоспоживання може розтягнути цей термін до 72 годин.
Apple Watch Ultra 3
Apple Watch Ultra 3, Фото: PCMag
Навіть з увімкненим дисплеєм та активним стільниковим зв’язком Apple Watch Ultra 3 не потребує щоденної зарядки. Це стало можливим завдяки оптимізації чипа S10 та watchOS 26.
Також варто зазначити, що 15-хвилинна зарядка забезпечує приблизно 12 годин стандартного використання.

Samsung Galaxy Watch Ultra

Samsung Galaxy Watch Ultra обіцяє до 100 годин роботи від акумулятора у режимі енергозбереження або 48 годин завичайного використання.
Він працює на Wear OS 6 з інтерфейсом Samsung One UI 8 Watch та використовує акумулятор ємністю 590 мАг.
Samsung Galaxy Watch Ultra
Samsung Galaxy Watch Ultra, Фото: Stuff
При потребі Galaxy Watch Ultra може синхронізуватися з Galaxy Ring. Якщо носити ці два пристрої одночасно, вони розподілятимуть між собою функції відстеження здоров’я.
Наприклад, кільце може моніторити сон та серцевий ритм, економлячи зарядку годинника.
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