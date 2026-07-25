Експерти визначили найкращі електричні позашляховики (фото) 25.07.2026, 00:26 — Технології&Авто

Названі найкращі електричні позашляховики 2026 року, Фото: magnific

Сучасний авторинок демонструє стрімке зростання сегмента екологічного транспорту, де провідні світові автогіганти активно презентують свої нові розробки. Спеціалісти провели комплексні випробування актуальних моделей та визначили найкращі електричні позашляховики 2026 року, які вже встигли завоювати прихильність водіїв.

Як повідомляє USA TODAY, до цього переліку увійшли транспортні засоби, що демонструють ідеальний баланс між ціною, комфортом, легкістю обслуговування та технологічністю.

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Головними критеріями відбору стали повсякденна практичність машин, зручність процесу заряджання акумуляторів, а також загальна вигода для покупця.

Субкомпактний сегмент

У категорії найбільш компактних та доступних кросоверів беззаперечним лідером визнано Nissan Leaf 2026 модельного року.

Відома японська компанія провела кардинальне переосмислення цієї популярної лінійки, перетворивши традиційний хетчбек на повноцінний субкомпактний позашляховик за цілком помірну вартість.

Зі стартовою ціною від $29 990 (1 342 950 грн) ця модель пропонує гарне співвідношення ціни та якості.

Nissan Leaf 2026

Запас ходу на одному заряді досягає 303 миль (близько 487 км), що є видатним показником для цього цінового класу.

Наявність вбудованого порту стандарту NACS (North American Charging Standard), який дозволяє безперешкодно користуватися мережами швидкої зарядки постійного струму.

Компактний клас

Серед невеликих кросоверів лідерство впевнено утримує Tesla Model Y 2026 року.

Цей електромобіль не дарма залишається найпопулярнішим представником свого класу в Америці, оскільки він задовольняє практично всі базові потреби сучасних водіїв та допомагає тисячам людей успішно відмовитися від класичних ДВЗ.

Tesla Model Y

Базова версія моделі коштує від $39 990 (1 790 750 грн) та пропонує клієнтам стандартний запас ходу у 321 милю (приблизно 516 км).

Кросовер вирізняється відмінною динамікою на швидкісних трасах, продуманим внутрішнім простором, містким багажником, а також можливістю надшвидкого відновлення енергії завдяки розгалуженій фірмовій мережі Supercharger.

Середньорозмірні кросовери

У середньому класі найкращим рішенням експерти назвали Kia EV9 2026 року. Створюючи цей електрокар, корейські дизайнери надихалися успіхом свого бензинового аналога — популярного сімейного позашляховика Telluride.

Kia EV9 2026

Новинка отримала дуже просторий салон, багате стандартне оснащення передовими технологіями, а дорожчі комплектації пропонують підвищену потужність та збільшену дальність ходу.

За початкової ціни від $54900 (2 458 420 грн) автомобіль гарантує 230 миль (близько 370 км) автономності в базовому виконанні та оснащується інтегрованим портом NACS.

Фахівці провідних автомобільних видань віддають Kia EV9 перше місце в сегменті саме завдяки бездоганному поєднанню виразного дизайну та повсякденної функціональності.

Повнорозмірні флагмани

Вершину рейтингу серед великих трирядних авто посів Rivian R1S 2026 року.

Попри те, що бренд наразі розробляє менші й дешевші лінійки, його перший повнорозмірний позашляховик залишається поза конкуренцією для тих покупців, які готові до серйозних фінансових інвестицій.

Модель із початковим цінником $83990 забезпечує 329 миль (близько 529 км) ходу без підзарядки.

Rivian R1S 2026

Rivian R1S — це справжня машина для бездоріжжя, яка оснащена адаптивною пневматичною підвіскою та унікальним програмним забезпеченням, що дозволяє індивідуально налаштовувати будь-який параметр — від кліренсу до спортивного режиму.

Модифікація Quad Motor демонструє дивовижну динаміку, розганяючись до першої сотні (0−60 миль/год) всього за 2.5 секунди, що робить його одним із найшвидших серійних електрокарів вартістю до $100 000.

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