У Китаї представили технологію керування роботами силою думки Сьогодні 05:16 — Технології&Авто

Китайська компанія представила перший інтерфейс "мозок-робот" для керування роботами за допомогою думок

На Всесвітній конференції з штучного інтелекту (WAIC) у Шанхаї китайська компанія BrainCo презентувала нову розробку — платформу Brain-Controlled Robot AI Platform, яка дозволяє керувати роботами за допомогою думок. Це перший у світі інтерфейс, що поєднує технологію зчитування мозкової активності та робототехніку.

Про це пише TechRadar з посиланням на SCMP.

Як працює технологія

Система працює на основі неінвазивних електроенцефалографічних гарнітур, які зчитують нейронну активність оператора та перетворюють отримані сигнали на команди для роботів.

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Такі гарнітури базуються на величезних обсягах тренувальних даних, які пов’язують певну нейронну активність із конкретними командами, що уявляються в мозку. Алгоритми штучного інтелекту після цього підбирають відповідну дію для кожної думки.

BrainCo відзначає, що технологія може застосовуватися не лише для керування роботами, а й для взаємодії з іншими пристроями, зокрема роботизованими маніпуляторами. Таким чином можна, наприклад, змусити роботизовану руку підняти чашку лише думкою.

Окрім безпосереднього керування технікою, широке використання Brain Controlled Robot AI Platform дозволить паралельно збирати нові високоякісні дані для навчання.

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Ці відомості будуть застосовані для подальшого вдосконалення базових алгоритмів, що є вкрай важливим, оскільки якісні тренувальні дані зараз залишаються одним із головних обмежень для розвитку індустрії.

Партнер і старший віцепрезидент BrainCo Нікс Хе зазначив, що сфера фізичного штучного інтелекту вже досягла значного прогресу в тому, що роботи можуть робити самостійно, тому наступним вирішальним кроком є розуміння машинами людей, з якими вони працюють.

Подальший розвиток та інтеграція розумніших моделей ШІ у системи робототехніки забезпечать машинам вищу гнучкість, більшу спритність та можливість керування за допомогою думок.

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