0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Китаї представили технологію керування роботами силою думки

Технології&Авто
135
Китайська компанія представила перший інтерфейс "мозок-робот" для керування роботами за допомогою думок
Китайська компанія представила перший інтерфейс "мозок-робот" для керування роботами за допомогою думок
На Всесвітній конференції з штучного інтелекту (WAIC) у Шанхаї китайська компанія BrainCo презентувала нову розробку — платформу Brain-Controlled Robot AI Platform, яка дозволяє керувати роботами за допомогою думок. Це перший у світі інтерфейс, що поєднує технологію зчитування мозкової активності та робототехніку.
Про це пише TechRadar з посиланням на SCMP.

Як працює технологія

Система працює на основі неінвазивних електроенцефалографічних гарнітур, які зчитують нейронну активність оператора та перетворюють отримані сигнали на команди для роботів.
Читайте також
Такі гарнітури базуються на величезних обсягах тренувальних даних, які пов’язують певну нейронну активність із конкретними командами, що уявляються в мозку. Алгоритми штучного інтелекту після цього підбирають відповідну дію для кожної думки.
BrainCo відзначає, що технологія може застосовуватися не лише для керування роботами, а й для взаємодії з іншими пристроями, зокрема роботизованими маніпуляторами. Таким чином можна, наприклад, змусити роботизовану руку підняти чашку лише думкою.
Окрім безпосереднього керування технікою, широке використання Brain Controlled Robot AI Platform дозволить паралельно збирати нові високоякісні дані для навчання.
Читайте також
Ці відомості будуть застосовані для подальшого вдосконалення базових алгоритмів, що є вкрай важливим, оскільки якісні тренувальні дані зараз залишаються одним із головних обмежень для розвитку індустрії.
Партнер і старший віцепрезидент BrainCo Нікс Хе зазначив, що сфера фізичного штучного інтелекту вже досягла значного прогресу в тому, що роботи можуть робити самостійно, тому наступним вирішальним кроком є розуміння машинами людей, з якими вони працюють.
Подальший розвиток та інтеграція розумніших моделей ШІ у системи робототехніки забезпечать машинам вищу гнучкість, більшу спритність та можливість керування за допомогою думок.
За матеріалами:
mezha.media
РоботиШІ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems