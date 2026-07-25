Nissan розсекретив гібридний мінівен Elgrand з двома електромоторами (фото) Сьогодні 23:16 — Технології&Авто

Nissan Elgrand

Японський автовиробник повністю розсекретив гібридний мінівен Nissan Elgrand. Новинка отримала безрамкову радіаторну решітку з малюнком «в клітинку», яка візуально поєднана з головною оптикою, при цьому фари з’єднані світлодіодною смужкою.

Про це пише Autogeek.

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Nissan Elgrand четвертої генерації може мати як однотонне, так і двокольорове забарвлення кузова, ще йому дісталися оригінальні 18-дюймові колісні диски, стандартні зовнішні дзеркала з повторювачами поворотників, звичайні ручки дверей.

Nissan Elgrand

Корму прикрасили вигнутим спойлером зі стоп-сигналом, а також «моноліхтарем», що проходить через усю ширину корми, причому його світловий малюнок перегукується з візерунком решітки радіатора нового мінівена.

Інтерʼєр Nissan Elgrand

Габаритна довжина «четвертого» Elgrand дорівнює 4995 мм, ширина — 1895 мм, висота — 1970 / 1975 мм в залежності від версії.

Новий салон Elgrand оформлений в актуальному фірмовому стилі марки. Перед водієм знаходиться нове двоспицеве ​​кермо з фізичними кнопками. Модель забезпечили кріслами з оттоманками на другому ряду й акустикою з 22 динаміками.

Інтерʼєр Nissan Elgrand

Nissan Elgrand четвертого покоління оснащується гібридною установкою e-Power третього покоління та повнопривідною системою e-4orce.

Інтерʼєр Nissan Elgrand

До складу входять 1,5-літровий бензиновий турбомотор ZR15DDTe потужністю 140 к.с., який працює в тандемі з двома електродвигунами (потужність переднього — 205 к.с., заднього — 136 к.с.), а також генератором, інвертором, редуктором та коробкою передач.

Nissan Elgrand

Autogeek За матеріалами:

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