Nissan розсекретив гібридний мінівен Elgrand з двома електромоторами (фото)
Японський автовиробник повністю розсекретив гібридний мінівен Nissan Elgrand. Новинка отримала безрамкову радіаторну решітку з малюнком «в клітинку», яка візуально поєднана з головною оптикою, при цьому фари з’єднані світлодіодною смужкою.
Про це пише Autogeek.
Nissan Elgrand четвертої генерації може мати як однотонне, так і двокольорове забарвлення кузова, ще йому дісталися оригінальні 18-дюймові колісні диски, стандартні зовнішні дзеркала з повторювачами поворотників, звичайні ручки дверей.
Корму прикрасили вигнутим спойлером зі стоп-сигналом, а також «моноліхтарем», що проходить через усю ширину корми, причому його світловий малюнок перегукується з візерунком решітки радіатора нового мінівена.
Габаритна довжина «четвертого» Elgrand дорівнює 4995 мм, ширина — 1895 мм, висота — 1970 / 1975 мм в залежності від версії.
Новий салон Elgrand оформлений в актуальному фірмовому стилі марки. Перед водієм знаходиться нове двоспицеве кермо з фізичними кнопками. Модель забезпечили кріслами з оттоманками на другому ряду й акустикою з 22 динаміками.
Nissan Elgrand четвертого покоління оснащується гібридною установкою e-Power третього покоління та повнопривідною системою e-4orce.
До складу входять 1,5-літровий бензиновий турбомотор ZR15DDTe потужністю 140 к.с., який працює в тандемі з двома електродвигунами (потужність переднього — 205 к.с., заднього — 136 к.с.), а також генератором, інвертором, редуктором та коробкою передач.
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