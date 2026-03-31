Програму «5−7−9%» для аграріїв продовжили до весни 2027 року

Весняна посівна кампанія в Україні проходить в умовах коливання цін на ресурси та безпекових викликів особливо у прифронтових регіонах.

Про це заявив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Про повідомляє пресслужба відомства.

За його словами, цьогорічна кампанія проходить в умовах цінової нестабільності на ресурси.

«Є багато коливань цін на засоби виробництва, паливо та мінеральні добрива. Ціни змінюються буквально щодня, що додає невизначеності. Ключовим інструментом підтримки залишається програма „Доступні кредити 5−7-9%“, за якою аграрії можуть отримати до $90 млн. Важливо, що ми продовжили її дію до 31 березня 2027 року. Це дозволяє профінансувати не лише весняну сівбу, а й збір урожаю та осінні польові роботи», — наголосив заступник міністра у телеефірі.

Висоцький уточнив, що для захисту техніки та працівників на полях у зонах поблизу лінії фронту впроваджуються системи радіоелектронної боротьби (РЕБ).

«На всіх прифронтових територіях максимально співпрацюють органи місцевої влади та військові для захисту фермерів. Життя людей — головний пріоритет. Якщо безпекові умови критичні, такі поля тимчасово не засіваються», — зазначив він.

Розмінування сільгоспземель

У 2026 році продовжує діяти програма повної компенсації вартості робіт. За даними Мінекономіки, у 2025 році завдяки цьому механізму було очищено понад 30 тис. га.

Крім того, вперше у держбюджеті передбачено 60 млн грн на програму агрострахування. Держава компенсуватиме до 60% страхової премії для прифронтових громад і до 45% для інших регіонів. Для малих господарств (до 500 га) додатково діє механізм державних гарантій через Фонд часткового гарантування кредитів, що спрощує доступ до банківського фінансування.

