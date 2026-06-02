Українці заплатять більше податку за землю: чому так

Сьогодні 12:02 — Аграрний ринок

Кабінет Міністрів оновив методику нормативної грошової оцінки земельних ділянок — базису для розрахунку земельного податку по всій країні.

Постанову № 676 від 27 травня 2026 року уряд прийняв як зміни до Методики, затвердженої ще у 2021 році. Постанова набере чинності через один місяць з дня офіційного опублікування. Зміна торкнеться власників ділянок у великих містах.

Про це повідомляє Кабінет Міністрів України.

Ключова новація

Підвищення нормативу капіталізованого рентного доходу для населених пунктів із чисельністю від 1000 до 1500 тисяч осіб. Показник зріс з 1000 до 1500 гривень за квадратний метр.

Для міст із населенням понад 1500 тисяч осіб норматив встановлено на рівні 1302 гривні за квадратний метр.

Документ також уточнює прив’язку розрахунків. Замість формулювання «територія територіальної громади» у методиці тепер фігурує «населений пункт».

Що це означає

Це означає, що при оцінці землі враховуватиметься чисельність саме того населеного пункту, де розташована ділянка, а не всієї громади. Для ділянок у населених пунктах, які не є адміністративними центрами, нормативи тепер прямо прив’язані до чисельності населення цього конкретного міста чи села.

Які зміни ще

Уряд розширив перелік населених пунктів із курортно-рекреаційним значенням. До переліку додатка 4 методики включено місто Одеса. Водночас із цього ж переліку виключено населений пункт Лисовичі. Для земель оздоровчого призначення уточнено поділ: ділянки в межах населених пунктів і за їх межами тепер регулюються окремими нормативами.

Документ також змінює правила уточнення агровиробничих груп ґрунтів для сільськогосподарських земель. Власник або розпорядник ділянки може замовити ґрунтові обстеження для уточнення даних — але лише якщо результати будуть включені до технічної документації з нормативної грошової оцінки.

Виняток становлять землі з особливо цінними групами ґрунтів за картограмою загальнонаціональної оцінки.

Раніше Finance.ua писав , що ринок земельних ділянок в Україні демонструє нерівномірний розвиток. Найбільше зростання цін зафіксовано в сегментах сільськогосподарської землі та ділянок під забудову, особливо великої площі.

Водночас рівень пропозиції в цих сегментах знижується. У сегменті промислових земель спостерігається менш стабільна ситуація: як ціни, так і кількість оголошень змінюються різноспрямовано залежно від площі ділянок.

Порівняно з лютим 2025, у цьому сегменті помітно додали у вартості земельні ділянки понад 5 000 м 2 . Так медіанна ціна ділянки площею 80 соток стала вищою на 69% (до $18,4 тис.). Щодо інших ділянок, які також помітно подорожчали:

70 соток +58% (до $16,4 тис.);

50 соток +57% (до $12,2 тис.);

40 соток +22% (до $13,2 тис.).

