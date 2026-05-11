Україна розширює експорт агропродукції: нові ринки у 2026 році Вчора 21:00 — Аграрний ринок

Понад половину всього українського експорту становить агропродукція, тож держава акцентує увагу на розвитку постачань і просуванні товарів із високою доданою вартістю.

Про що йдеться

Про продукцію птахівництва, свинарства, готові харчові товари та інші категорії, які приносять більше доходу українським виробникам.

Про це розповідає AgroReview

Пріоритетні напрямки

Як зазначає Міністерство економіки України, відкриття нових ринків для аграрної продукції стало одним із ключових пріоритетів економічної дипломатії.

Особливий акцент робиться на вихід на ринки Японії, Саудівської Аравії, Південної Кореї, США та В’єтнаму. Для цього держава планує посилити співпрацю з бізнесом, спільно погоджувати ветеринарні й санітарні вимоги, проходити аудит, досягати визнання української системи контролю та забезпечувати дипломатичний супровід переговорів.

Під час наради, яку очолив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, обговорювалися питання розширення географії постачань, усунення технічних бар’єрів для експортерів і відкриття доступу до провідних світових ринків.

Подальші кроки аграрного експорту

«Аграрний експорт — це понад 22,5 млрд доларів США, або 56% загального експорту України і 17% ВВП. Пшениця, кукурудза, соняшникова олія, соя — ці слова вже давно стали синонімами України у світовій торгівлі. Ми не просто учасники глобального ринку — Україна є гарантом світової продовольчої безпеки», — заявив Андрій Сибіга.

За останні два роки Україна відкрила 19 нових ринків для аграрної продукції (у 2025 році), а у 2026 році цей перелік поповнили Алжир, Кот д’Івуар, Грузія та В’єтнам. Загалом наразі опрацьовується понад 300 експортних напрямків: від погодження сертифікатів до процедур допуску окремих видів продукції.

Серед значущих досягнень: відновлення доступу «Миронівської птахофабрики» до ринку Саудівської Аравії, проведення першого в історії Європейської Комісії дистанційного аудиту для термічно обробленої свинини, а також встановлення річної квоти у 120 тисяч тонн на експорт м’яса птиці до ЄС.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького, для українських виробників відкриття ринків означає нові контракти, стабільні постачання та розширення виробництва. Пріоритетом залишаються ті ринки, де вироби з високою доданою вартістю можуть бути конкурентними.

Під час обговорення також розглянули перспективи ратифікації Угоди про вільну торгівлю з Туреччиною, включаючи можливості лібералізації торгівлі цукром. Серед інших питань — відкриття ринків ЄС і Молдови для українських інкубаційних яєць, експорт біометану до Євросоюзу, а також питання збереження спрощеного доступу українських товарів до ринків ЄС і Великої Британії після завершення чинних торговельних режимів.

У результаті зустрічі було прийнято рішення розробити практичний план дій для просування експорту на пріоритетних ринках. Цей план визначить перелік бар’єрів, які слід усунути, процедури, що потребують прискорення, а також напрями, які мають отримати першочерговий дипломатичний супровід.

