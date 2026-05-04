0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

З початку року аграрії отримали 70,8 млн грн грантів на розвиток садів і теплиць

Аграрний ринок
28
З початку року аграрії отримали 70,8 млн грн грантів на розвиток садів і теплиць
З початку року аграрії отримали 70,8 млн грн грантів на розвиток садів і теплиць
Від початку року 14 українських підприємств отримали 70,8 млн грн грантових коштів на розвиток садівництва та тепличного господарства після відновлення відповідної державної програми.
Зокрема, 8 господарств залучили 38,8 млн грн на сади, ягідники та виноградники, а 6 підприємств отримали 32 млн грн на будівництво теплиць.
Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.
«Грантова програма для садів і теплиць — це дієвий інструмент підтримки малого та середнього агробізнесу, щоб інвестувати у виробництво з високою доданою вартістю, створювати нові робочі місця та розширювати переробку», — зазначив заступник міністра Тарас Висоцький.
Державна програма дозволяє виробникам інвестувати у розширення та модернізацію виробництва, забезпечуючи стабільну роботу в умовах війни. Загалом від моменту старту програми 355 підприємств уже отримали виплати на загальну суму 1,69 млрд грн.
За матеріалами:
Finance.ua
Аграрії
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems