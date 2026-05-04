З початку року аграрії отримали 70,8 млн грн грантів на розвиток садів і теплиць Сьогодні 21:33

З початку року аграрії отримали 70,8 млн грн грантів на розвиток садів і теплиць

Від початку року 14 українських підприємств отримали 70,8 млн грн грантових коштів на розвиток садівництва та тепличного господарства після відновлення відповідної державної програми.

Зокрема, 8 господарств залучили 38,8 млн грн на сади, ягідники та виноградники, а 6 підприємств отримали 32 млн грн на будівництво теплиць.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

«Грантова програма для садів і теплиць — це дієвий інструмент підтримки малого та середнього агробізнесу, щоб інвестувати у виробництво з високою доданою вартістю, створювати нові робочі місця та розширювати переробку», — зазначив заступник міністра Тарас Висоцький.

Державна програма дозволяє виробникам інвестувати у розширення та модернізацію виробництва, забезпечуючи стабільну роботу в умовах війни. Загалом від моменту старту програми 355 підприємств уже отримали виплати на загальну суму 1,69 млрд грн.

