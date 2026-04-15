Україна відкрила перший агрохаб в Африці 15.04.2026, 00:16 — Аграрний ринок

Україна відкрила перший агрохаб на Африканському континенті — у Республіці Гана. У межах ініціативи Президента Володимира Зеленського Food from Ukraine запрацював Центр переробки та розподілу продовольства.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Розглядаємо Гану як важливого партнера у Західній Африці для гуманітарної підтримки та розвитку торгівлі на західному узбережжі Африканського континенту. Готові ділитися нашою експертизою, технологіями та досвідом підвищення врожайності, щоб разом посилювати світову продовольчу безпеку», — наголосила Свириденко.

Новий формат партнерства

Агрохаб створено українським агробізнесом у співпраці з урядом Гани як результат домовленостей, досягнутих під час конференції Food from Ukraine у листопаді 2025 року.

«Це новий формат нашої присутності у світі, коли гуманітарна підтримка поєднується з розвитком партнерства і місцевої економіки», — підкреслила прем’єр-міністерка.

Очільниця уряду зазначила, що українську продукцію поєднуватимуть із місцевою, формуватимуть продовольчі набори та забезпечуватимуть їх розподіл.

Читайте також Україна почне постачати до Китаю стратегічний продукт

Наступний етап — розвиток переробки, пакування та порціонування безпосередньо в Гані.

До перших наборів вже увійшли рис місцевого виробництва та макаронні вироби, виготовлені в Гані з українського борошна. Під час відкриття передали 4000 продуктових наборів найбільш вразливим верствам населення, ганійським вдовам.

