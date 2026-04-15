0 800 307 555
Україна відкрила перший агрохаб в Африці

Аграрний ринок
Україна відкрила перший агрохаб на Африканському континенті — у Республіці Гана. У межах ініціативи Президента Володимира Зеленського Food from Ukraine запрацював Центр переробки та розподілу продовольства.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
«Розглядаємо Гану як важливого партнера у Західній Африці для гуманітарної підтримки та розвитку торгівлі на західному узбережжі Африканського континенту. Готові ділитися нашою експертизою, технологіями та досвідом підвищення врожайності, щоб разом посилювати світову продовольчу безпеку», — наголосила Свириденко.

Новий формат партнерства

Агрохаб створено українським агробізнесом у співпраці з урядом Гани як результат домовленостей, досягнутих під час конференції Food from Ukraine у листопаді 2025 року.
«Це новий формат нашої присутності у світі, коли гуманітарна підтримка поєднується з розвитком партнерства і місцевої економіки», — підкреслила прем’єр-міністерка.
Очільниця уряду зазначила, що українську продукцію поєднуватимуть із місцевою, формуватимуть продовольчі набори та забезпечуватимуть їх розподіл.
Наступний етап — розвиток переробки, пакування та порціонування безпосередньо в Гані.
До перших наборів вже увійшли рис місцевого виробництва та макаронні вироби, виготовлені в Гані з українського борошна. Під час відкриття передали 4000 продуктових наборів найбільш вразливим верствам населення, ганійським вдовам.
За матеріалами:
Finance.ua
АгроринокАграрна політикаСвириденко
Також за темою
